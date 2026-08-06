С Яблочным Спасом: красивые поздравления для родных, друзей, кумовьев

Светлый праздник Преображения Господня, который в народе традиционно называют Яблочным Спасом, – прекрасный повод поделиться душевным теплом и вниманием с теми, кто нам дорог. В этот день важно найти особые слова для родителей, крестных родителей, друзей и коллег, чтобы пожелать им мира, благополучия, семейного уюта и духовного обновления.

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Чтобы вам было проще порадовать близких, OBOZ.UA собрал лучшую подборку трогательных поздравлений в стихах, лаконичных СМС и искренних пожеланий в прозе. Выбирайте самые удачные варианты, дополняйте их яркими праздничными картинками и дарите искренние улыбки родным, независимо от расстояния между вами.

Как поздравить с Яблочным Спасом

С Яблочным Спасом! Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь, достаток и Божье благословение!

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю крепкого здоровья, счастливых дней, тепла в сердце и Божьей защиты над всей семьёй.

С праздником Яблочного Спаса! Пусть каждый день дарит радость, новые возможности, щедрый урожай добра и искренних улыбок.

Дорогие кумовья, поздравляем с Яблочным Спасом! Желаем вашей семье мира, благополучия, семейного уюта и Божьего благословения!

Пусть освященные яблоки принесут в ваш дом здоровье, счастье, благополучие и гармонию. Со светлым праздником Яблочного Спаса!

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь хранил вас, а каждый день был наполнен светом, счастьем и любовью!

С Яблочным Спасом! Пусть жизнь будет сладкой, как спелое яблоко, сердце — спокойным, а дом – счастливым и гостеприимным.

Искренне поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и исполнения самых заветных мечтаний.

С праздником Яблочного Спаса! Пусть Господь благословит ваш дом, подарит здоровье, счастье и добрую судьбу!

Желаю, чтобы Яблочный Спас принёс в вашу жизнь мир, веру, надежду, любовь и щедрые Божьи дары. Счастливого праздника вам и вашим близким!

Поздравление с Яблочным Спасом своими словами

Для родных:

Искренне поздравляю со светлым праздником Преображения Господня и Яблочным Спасом! Пусть этот праздник принесет в ваш дом мир, уют и настоящее семейное тепло. Желаю, чтобы жизнь была такой же сладкой и сочной, как августовские яблоки, а небеса наполнили ваш дом благодатью и покоем.

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Дорогие мои, поздравляю вас с Яблочным Спасом! Пусть Господь хранит нашу семью от всех невзгод, дарует крепкое здоровье, духовную силу и достаток. Пусть каждый день будет наполнен радостью, а освященные дары лета принесут в наш дом согласие и любовь.

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С Преображением Господним! Желаю, чтобы в вашей душе всегда царил светлый покой, а помыслы были чистыми и доброжелательными. Пусть этот праздник станет символом обновления для нашей семьи, принесет крепкое здоровье каждому и согреет сердца искренней верой.

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Мои родные, с праздником Яблочного Спаса! Пусть на вашем жизненном пути встречаются только добрые люди, а дом всегда остается полной чашей. Желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, светлых надежд и сладких плодов от каждого вашего дела.

Для друзей:

Дорогой друг, поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Пусть в твоей жизни все складывается легко и успешно, а каждый день дарит поводы для искренней улыбки. Желаю крепкого здоровья, благополучия, верных людей рядом и сладких и ярких моментов!

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Моя дорогая подруга, с праздником Преображения Господня! Пусть этот светлый день принесет в твою жизнь гармонию, вдохновение и ощущение полного счастья. Желаю, чтобы в твоём доме всегда царил уют, а сердце было наполнено любовью, теплом и светом.

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С Яблочным Спасом, друг! Пусть этот праздник подарит тебе духовное обновление, придаст сил для новых свершений и укрепит веру в лучшее. Желаю тебе и твоей семье благополучия, согласия, мирного неба и только хороших новостей!

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Искренне поздравляю с праздником! Пусть Яблочный Спас принесет в твою жизнь сладкие победы, крепкое здоровье и безграничное душевное спокойствие. Пусть все задуманное легко воплощается в жизнь, а в доме всегда звучит искренний смех и царит благополучие.

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Для кумовей:

Дорогие мои кумовья, поздравляю вас с Яблочным Спасом! Спасибо вам за ваше тепло, поддержку и искренность. Желаю вашей семье крепкого здоровья, семейного счастья, достатка и благополучия. Пусть Господь оберегает ваш дом и дарует мир и согласие!

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Дорогой кум, с праздником Преображения Господня! Пусть Яблочный Спас одарит тебя крепким здоровьем, неиссякаемой энергией и благополучием. Желаю, чтобы все твои дела приносили щедрые плоды, а в доме всегда царили достаток и радость!

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Дорогая кума, искренне поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Желаю тебе женского счастья, семейного уюта, крепкого здоровья и гармонии в душе. Пусть твоя жизнь будет сладкой, яркой и наполненной приятными событиями и искренними людьми!

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Дорогие кумчики, с праздником! Пусть этот светлый день наполнит ваш дом миром, благодатью и сладким ароматом освященных яблок. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, несокрушимой веры и огромного семейного счастья!

СМС-поздравления с Яблочным Спасом

С Яблочным Спасом! Пусть в вашем доме царят мир, уют, здоровье и сладкое благополучие!

Поздравляю с Преображением Господним! Желаю светлой радости, душевного тепла и благодати!

С праздником Яблочного Спаса! Пусть жизнь будет сладкой, а сердце — полным мира и любви!

Поздравляю со Спасом! Пусть Господь хранит вашу семью и дарует крепкое здоровье и счастье.

С Яблочным Спасом! Желаю солнечных дней, искренних улыбок и сладких плодов от каждого дела!

С Преображением Господним! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом гармонию и покой.

Поздравляю со Спасом! Сладких яблок, мира в душе, достатка в доме и крепкого здоровья!

С Яблочным Спасом! Пусть небеса оберегают Вас и Ваших близких от всех невзгод.

Поздравляю с праздником! Желаю сладкой жизни, искренней веры, добра и семейного уюта!

С Преображением! Пусть свет этого дня согреет сердце и принесет мир и согласие в дом!

Яблочный Спас красивые картинки для поздравлений

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