С какими болезнями позвоночника украинцев не могут мобилизовать: объяснение

В условиях всеобщей мобилизации в Украине вопросы пригодности к военной службе по состоянию здоровья остаются крайне актуальными. Заболевания позвоночника, в частности, являются частой причиной, по которой гражданин Украины может быть признан непригодным.

При этом от службы освобождают только тех, кто имеет значительные нарушения функций позвоночника. Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Диагнозы, исключающие мобилизацию

Согласно обновленным положениям, непригодность к военной службе с исключением из воинского учета устанавливается не просто при наличии диагноза, а при наличии значительных нарушений функций пораженного органа или системы. Для болезней позвоночника это означает, что патологические изменения должны серьезно ограничивать двигательную активность и иметь подтверждение объективными медицинскими исследованиями.

К болезням и состояниям, которые при значительных нарушениях функций могут стать основанием для признания непригодным, относятся:

– кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника.

– спондилолиз, спондилолистез.

– поражение межпозвонковых дисков (например, множественные грыжи).

Кроме того, фиксированные искривления позвоночника с резкой деформацией грудной клетки и значительными нарушениями функций внешнего дыхания также могут стать препятствием для прохождения службы.

Военно-врачебная комиссия может признать человека непригодным, если у него есть тяжелые последствия травм и инфекций позвоночника. К таким относятся переломы позвоночника на любом уровне, разрыв, сдавливание, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга, прогрессирующий или активный туберкулез позвоночника, суставов и костей.

Важность медицинских документов

Для получения заключения о непригодности военнообязанному необходимо предоставить военно-врачебной комиссии исчерпывающий пакет медицинских документов, подтверждающих диагноз и степень нарушения функций.

Эти документы должны демонстрировать стойкость патологических изменений и их серьезное влияние на способность выполнять воинские обязанности. Окончательное решение о пригодности или непригодности принимает медкомиссия индивидуально, основываясь на соответствующих приказах и законодательных актах.

