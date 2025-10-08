В Николаевской области мужчина получил повестку и два года скрывался от мобилизации: чем все закончилось

В Николаевской области суд приговорил мужчину к тюремному сроку за уклонение от мобилизации. Согласно материалам дела, еще в 2023 году 54-летний мужчина получил повестку, но затем два года скрывался от ТЦК.

Видео дня

Суд принял решение отправить его за решетку на три года. Об этом говорится в приговоре Снигиревского районного суда Николаевской области.

Подробности дела

Согласно судебным материалам, в 2023 году обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе. Через месяц он получил боевую повестку и должен был прийти для отправки на военную службу, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и пояснил, что не пришел в ТЦК, поскольку ухаживал за больной мамой, впоследствии женщина умерла. На заседании он просил не лишать его свободы.

Суд установил, что мужчина положительно характеризуется по месту жительства. При этом судья не увидел в поведении обвиняемого искреннего раскаяния и активного содействия раскрытию уголовного правонарушения.

Также суд решил, что обвиняемый не осознал необходимости выполнения своего конституционного долга и на военную службу не мобилизовался. Поэтому мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Черкассах мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. После прохождения ВВК он не явился в ТЦК, объяснив свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе 6 октября в больнице умер 43-летний мужчина, который должен был проходить военно-врачебную комиссию. Медики пытались оказать помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

