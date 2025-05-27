С гордостью и заботой: как БаДМ принимает ветеранов в команду и поддерживает сотрудников в рядах ВСУ

Что значит быть настоящим работодателем во время войны? Для фармацевтического дистрибьютора БаДМ – это поддерживать своих: принимать ветеранов в команду, сохранять связь с теми, кто на фронте, – и создавать пространство, в котором важен каждый.

Связь не прерывается: системная поддержка сотрудников-военнослужащих

БаДМ имеет статус объекта критической инфраструктуры, что позволяет бронировать до 50% сотрудников, подлежащих мобилизации. На сегодняшний день 187 сотрудников компании из разных регионов служат в рядах ВСУ. Компания оказывает помощь на всех уровнях: материальная поддержка, постоянная связь, продуктовые наборы для семей и подарки детям на праздники. Важно, чтобы каждый знал: его место в команде сохранено – и здесь его ждут.

Отдельное направление – помощь ВСУ

В рамках партнёрской инициативы "ФАРМСИЛА" БаДМ системно передаёт армии технику, автомобили и другие необходимые ресурсы. Поддержка стала частью повседневной работы: на нужды обороны было направлено более 80 млн грн в 2024 году и почти 30 млн – только за первые месяцы 2025-го.

С фронта – в команду: истории ветеранов в БаДМ

В компании ветеранов не выделяют в особую категорию – достоинство здесь является стандартом для всех. При этом коллектив с искренним уважением и гордостью работает рядом с теми, кто защищал страну, ценя их силу духа и вклад в победу. Несколько военных, которые пришли работать в БаДМ после службы, поделились своими историями и опытом возвращения к мирной жизни:

Дмитрий, комплектовщик в г. Одесса: "Я знал, что мне есть куда вернуться"

Дмитрий служил в 154-й механизированной бригаде в мотопехоте. Полгода провёл на "нуле". Возвращение к гражданской жизни было непростым: привычки войны – постоянный мониторинг обстановки, сосредоточенность, осторожность – не уходят сразу. Добавилась еще одна рана – старший брат Дмитрия погиб на фронте. Но было и то, что добавляло сил.

"Головне – мама більше не хвилюється за мене. А ще – я повернувся до своїх. Я працюю в БаДМ із 2019 року, був у Миколаєві, згодом – в Одесі. Інших варіантів не розглядав: знав, що мені є куди вертатися. У БаДМ мені імпонує стабільність компанії та вже рідний колектив".

Алексей, начальник транспортного отдела в г. Киев: "Поддержка со стороны работодателя – важный фактор. Поэтому я работаю в БаДМ"

В 2015 году Алексей служил в 128-й горно-штурмовой бригаде. "Після Зимових боїв за Дебальцеве я сам собі сказав: "Хлопці воюють, захищають Неньку – настав час і мені йти"", – вспоминает он. В 2022-м он снова пошёл на фронт – и провёл полтора года в 72-й механизированной бригаде. "Повернення завжди дається важко. Навіть коли поруч рідні, тебе не полишає спустошення та відчуття провини. І після поранення та інвалідності ці почуття не минають – ані перед собою, ані перед тими, з ким ділив окопи. Сили мені дає сім’я, дитина. І як би важко не було, я продовжую йти вперед".

Алексей хотел попробовать себя в новой сфере, искал – и нашёл себя в БаДМ.

"Перші дні були спекотні. Але тут завжди можна розраховувати на підтримку. Колеги в мене найкращі, а БаДМ – компанія, яка постійно розвивається, і ти розвиваєшся разом із нею".

Позиция компании – достойные условия для всех

В условиях войны БаДМ стал ещё устойчивее – и ещё большим сообществом, где каждый имеет значение.

"Мы благодарны каждому, кто защищает страну. В нашей команде ветераны имеют те же возможности, что и все остальные: честные условия, уважение и пространство для развития. Мы рады видеть их рядом, потому что такие люди укрепляют команду не только опытом, но и ценностями", – говорит Дмитрий Бабенко, и.о. Генерального директора компании БаДМ.