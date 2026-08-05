С этими знаками зодиака легче всего найти общий язык: ищите друзей среди них

Некоторые люди понимают друг друга без слов и наслаждаются совместными приключениями, тогда как другие просто родились под влиянием противоположных стихий.

Видео дня

Узнайте, с кем вы бы прекрасно поладили и какие знаки зодиака лучше всего ладят друг с другом, пишет OBOZ.UA.

Стрелец и Овен

Эта огненная пара — идеальная. Им никогда не бывает скучно в компании друг друга, они всегда полны идей, как провести время вместе. И Овен, и Стрелец — активные, энергичные личности, которые предпочитают действие, а не разговоры. Знак зодиака Овен присваивается тем, кто родился в период с 20/21 марта по 19/20 апреля. Эти личности импульсивны, несколько порывисты, но при этом смелы. Они довольно легко влюбляются, но сложнее удержать их внимание. К счастью, Стрелец прекрасно с этим справляется, и чувства взаимны.

Близнецы и Весы

Близнецы всегда найдут в Весах идеального собеседника. Представители этих знаков заключат гармоничный брак, но также могут стать верными друзьями. Это воздушные знаки, которые ценят хорошую литературу, умные разговоры и любят флиртовать. Они делают это мастерски, хотя их склонность менять своё мнение и уклончивый подход к отношениям могут стать камнем преткновения.

Телец и Козерог

Какие знаки зодиака лучше всего ладят друг с другом? Несомненно, это пара Тельца и Козерога. Представители этих знаков практичны и очень амбициозны. Тельцы чуть больше ценят то, что жизнь может быть приятной, наслаждаются пейзажами, едой и сладким отдыхом. Козероги могут научиться этому у них — и сами станут неоценимой поддержкой для Тельцов. Вместе они создадут гармоничную команду, способную выдержать многое и преодолеть множество препятствий, чтобы достичь своей цели.

Скорпион и Рак

Скорпионы и Раки образуют гармоничный дуэт, поскольку они на одной волне. Это водные знаки, которые склонны быть осторожными и поэтому производят впечатление недоверчивых. Однако в данном случае они быстро обнаружат, сколько у них общего. У них будет много тем для разговора, и они интуитивно узнают друг в друге родственные души.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.