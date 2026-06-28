С Днём Конституции Украины: поздравления с одним из главных государственных праздников

Сегодня исполняется 30 лет Конституции Украины . Именно в этот день, 28 июня, в 1996 году депутаты Верховной Рады Украины приняли основной закон.

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С тех пор День Конституции вошёл в перечень главных праздников нашего государства, с которым обязательно стоит поздравить родных, близких и друзей. OBOZ.UA собрал открытки и поздравления, с помощью которых это можно сделать (все поздравления приводим на украинском языке).

Поздравления с Днём Конституции

Ухвалення народом свого найголовнішого закону знаменує народження вільної держави. Тож нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком і кожен із громадян з гідністю зможе сказати, що ми справді маємо ту країну, на яку ми заслуговуємо. Нехай вона залишається незалежною і могутньою. Нехай на жовтих полях достигає врожай радості, а блакитне небо ніколи не сховають ні дим, ні хмари гніву. Зі святом нас, із Днем Конституції!

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Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю жити до вподоби, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай у нашій країні буде порядок, а на душі - спокій і радість.

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Зі святом Конституції України! Бажаю кожному громадянину жити в державі, де поважають закон і цінують свободу. Хай правові норми дарують впевненість у завтрашньому дні. А наша країна стає ще сильнішою і справедливішою!

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У День Конституції України вітаю зі святом свобод, рівності та справедливості! Нехай наша Конституція залишається вічною гарантією нашої національної самостійності, самосвідомості та демократії. Зі святом!

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Вітаю з одним із найважливіших свят - Днем Конституції! Основний закон нагадує нам, що кожен громадянин має право на гідне життя, свободу слова та вільний розвиток. Оберігаймо її, як і нашу незалежність. І нехай у кожного з нас буде маса приводів для гордості за рідну країну. Зі святом!

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Вітаю з визначним святом - Днем Конституції! Нехай кожен українець з гордістю носить звання громадянина своєї держави. Пам’ятаймо про свої права і не забуваймо про обов’язки. Любімо свою країну вчинками, не лише словами!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем Конституції України! Нехай Основний закон гарантує вам мирне небо, добробут і можливості для особистого розвитку. Нехай закон завжди стоїть на захисті вашої гідності. Залишайтеся вільними, незалежними та впевненими у майбутньому!

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З Днем Конституції! Бажаю гармонії в серці, добробуту в домі та ясного неба над головою. Хай українські закони будуть джерелом миру, справедливості й поваги. Нехай кожен день у цій країні надихає на добрі справи!

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Сердечно вітаю з Днем Конституції України! Це свято - нагадування про те, як важливо мати закони, що об’єднують націю і зберігають мир. Нехай Конституція буде живою основою нашого демократичного суспільства. Бажаю гідного життя кожному українцю. І нехай наша держава росте в силі та добробуті!

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Зі святом! День Конституції - це день гордості за власну державу та її незалежність. Нехай дух закону допомагає творити краще майбутнє. Бажаю кожному українцю впевненості, захищеності та стабільності!

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Вітаю з Днем Конституції! Нехай у нашій країні панує верховенство права, а кожна людина відчуває себе вільною та важливою. Бажаю, щоб життя в Україні було наповнене справедливістю, повагою та людяністю. Нехай сила народу веде нас до нових звершень. Зі святом!

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Зі святом тебе, Україно! День Конституції - це символ єдності, сили закону та надії на краще. Бажаю, щоб у кожного громадянина були рівні права і можливості. Хай закон буде не тільки на папері, а й у дії. Щастя, миру і процвітання!

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День Конституції - це не просто дата, це свідчення нашого права жити вільно і гідно. Бажаю всім українцям захищеності, мудрих законів і справжньої поваги до прав людини. Хай наш Основний Закон надихає на розвиток, свободу і єдність. Вірмо в себе і в Україну!

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Вітаю з одним із найважливіших державних свят - Днем Конституції України! Бажаю, щоб кожен українець мав можливість реалізувати свої права та жити щасливо в своїй країні. Хай закон працює на благо кожного, а справедливість панує у кожному куточку держави. Нехай наша Конституція залишиться символом свободи, гідності та єдності народу. Зі святом!

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Всіх українців хочу привітати з Днем Конституції України! Хочу побажати, щоб закони оберігали, захищали та гарантували безпеку і свободу у власній державі. Бажаю кожному громадянину активної громадянської свідомості та патріотичної позиції, а ще розвитку та процвітання!

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій. Бажаю усім серцем любити свою країну. Бажаю усіма силами робити своє життя прекрасним. Бажаю бути прикладом гідного громадянина України. Бажаю залишатися чудовою людиною відкритої душі.

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Щиро вітаю з Днем Конституції України! Хочу побажати у цей день згадувати лиш найкраще про країну, радіти життю та цінувати, підтримувати нашу Батьківщину ще більше.

***

Конституція наша — Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

В соціальних життя ситуаціях.

Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона і основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

***

З Днем Конституції

Всіх пересічних громадян!

Щоб українці жили

Лише за законом!

Нехай права наші

Лунають навкруги,

Щоб не були вони для влади

Пустим дзвоном!

***

З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо — в столиці і глибинці!

***

День Конституції для нас

Є захистом й гарантом права!

Ми щиро привітаємо вас,

Щоб доля тільки щастя знала.

Живіть завжди в добрі й теплі

Під охороною держави.

Людині треба на землі,

Права щоб істину держали!

Ранее OBOZ.UA опубликовал интервью с вдовой Героя Украины, автора Акта провозглашения независимости Украины, политического заключённого советских лагерей, диссидента и народного депутата нескольких созывов Левка Лукьяненко.

Надежда Лукьяненко рассказала, что на самом деле происходило в ночь принятия Конституции, почему её муж критиковал основной закон и как война забрала жизнь его внука.

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