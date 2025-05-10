С Днем матери: красивые пожелания в прозе и стихах

День матери - это особый праздник, который ежегодно напоминает нам о самом родном человеке - маме. В этот день мы дарим матерям слова благодарности, объятия, открытки и теплые пожелания. Ведь именно они были рядом в первые шаги, поддерживали в трудные моменты и радовались нашим победам.

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Красивое поздравление - это маленький, но важный жест, который согреет сердце и вызовет искреннюю улыбку. Неважно, будь то несколько строк в смс, короткое стихотворение или щемящая проза - главное, чтобы оно было сказано от души. OBOZ.UA в подборке собрал лучшие поздравления в прозе и стихах, которые можно подарить своей маме в День матери.

Как красиво поздравить с Днем матери своими словами

С Днем матери, самая дорогая! Спасибо тебе за безграничную любовь, поддержку и ласку. Твое тепло всегда со мной, даже когда мы далеко друг от друга. Желаю тебе здоровья, радости и счастья на каждый день. Пусть в твоем сердце всегда будет покой и свет.

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Мама, с твоим днем! Ты - самый святой человек в моей жизни. Твоя нежность и мудрость - мой компас в мире. Желаю тебе долгих лет, полных улыбок, тепла и искренних объятий. Пусть все, чего желаешь, сбывается.

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С Днем матери! Мама, ты мой ангел-хранитель, который всегда рядом, даже когда я не вижу. Твоя забота - это самое большое счастье. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена любовью, гармонией и благодарностью от всех, кто тебя знает.

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Мама, ты лучшая в мире! Пусть твои глаза всегда сияют от счастья, а сердце не знает тревог. Спасибо за твою безграничную веру в меня. Желаю тебе крепкого здоровья, уюта в душе и множество моментов радости.

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С праздником, дорогая мамочка! Твоя любовь - это источник силы, твой голос - родная мелодия. Желаю, чтобы все заботы обходили тебя стороной, а каждый день дарил новую надежду и светлые чувства.

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Моя дорогая мама! С праздником, посвященным тебе. Пусть все добро, которое ты даришь, возвращается сторицей. Пусть в твоем доме царит счастье, любовь и тепло, а в сердце - покой и гармония.

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С Днем матери, моя родная! Ты - моя сила, мое вдохновение и моя надежда. Спасибо, что всегда была рядом, даже в самые трудные моменты. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше радости, чем грусти, и больше света, чем тьмы.

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Мама, поздравляю тебя с твоим днем! Пусть все твои дни будут наполнены счастьем, а в сердце всегда живет весна. Спасибо за твое большое сердце, за ласку и терпение. Пусть судьба бережет тебя от всех невзгод.

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С самыми искренними пожеланиями в День матери! Пусть жизнь дарит тебе только хорошее, а каждое мгновение будет полным любви и тепла. Ты заслуживаешь лучшего, потому что твое сердце - пример бескорыстия и добра.

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С Днем матери, мама! Ты для меня - целая вселенная. Спасибо за каждое твое утро, когда ты просыпалась ради моего счастья. Желаю тебе безграничной любви, гармонии и вдохновения на каждый день.

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Короткое поздравление с Днем матери

Мама, поздравляю с Днем матери! Спасибо за все! Люблю тебя!

С праздником тебя, самая дорогая! Счастья, здоровья и улыбок!

Моя дорогая мамочка, с Днем матери! Ты лучшая в мире!

Поздравляю с праздником весны и любви! Пусть каждый день будет радостным! Мама!

Твои руки - самые добрые, а сердце - самое горячее! С праздником, родная!

Спасибо за жизнь и безграничную заботу! С Днем матери!

Мама, поздравляю с твоим днем! Желаю счастья и мира!

С праздником самую важную женщину! Люблю тебя очень!

Пусть будет светло и тепло на душе! С Днем матери, мама!

Искренне поздравляю с Днем матери! Всего самого лучшего!

Что сказать маме на День матери

Мама, спасибо тебе за безграничную любовь, терпение и тепло, которые ты даришь каждый день. Ты - мое сердце, мой дом и моя самая большая поддержка.

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С Днем матери, родная! Твоя доброта, сила и мудрость - мой пример на всю жизнь. Я бесконечно благодарен(а), что именно ты - моя мама.

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Пусть в твоем сердце всегда будет мир и радость, а твои глаза никогда не знают слез. Ты - лучшая мама в мире!

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Мама, твоя любовь - это то, что делает меня сильным(ой) даже в самые трудные моменты. Спасибо за все, что ты для меня сделала и делаешь!

Красивые стихи про маму

Хочу поздравить милых дам

С чудесным праздником всех мам!

Пусть дети вам приносят счастье

И делают ваш мир прекрасным.

Милая, нежная, родная,

А я тебя сегодня поздравляю!

Море цветов и подарков желаю,

А ещё тебя крепко обнимаю.

Люблю тебя мама, люблю всей душой,

Ты ангел мой нежный и такой неземной.

Ты солнышко тёплое, моё сердце и рай,

В счастье живи и никогда не страдай!

День матери — великий праздник,

Несет он радость нам и свет,

Ведь в череде явлений разных

Надежней мамы друга нет.

Она всегда с тобою рядом,

Хоть дома ты, хоть далеко.

Согреет теплым, нежным взглядом,

И станет на душе легко.

Спасибо, мамы дорогие,

Что ждете неустанно нас,

Как хорошо, что вы такие,

Живите долго, в добрый час!

OBOZ.UA писал ранее, что можно подарить маме на День матери, чтобы подарок растрогал самую родную.

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