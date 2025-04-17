С Чистым четвергом: хорошие поздравления в стихах и прозе
Чистый четверг, также известный как Великий четверг, является важным днем Страстной недели, предшествующей Пасхе. В 2025 году православные христиане будут отмечать его 17 апреля. Этот день посвящен воспоминаниям о последних событиях земной жизни Иисуса Христа, в частности Тайный ужин.
Во время Тайного ужина Иисус Христос разделил последнюю трапезу со своими учениками, установив Таинство Евхаристии (Святого Причастия), когда хлеб и вино символизируют Его Тело и Кровь. Также в этот день Христос совершил обряд омовения ног своим ученикам, демонстрируя смирение и любовь к ближнему, призывая их служить друг другу.
Название "Чистый" связано как с духовным очищением, символизированным поступком Христа, так и с традицией верующих совершать омовение тела в этот день. Считается, что вода в Чистый четверг имеет особую очистительную силу.
В народной традиции Чистый четверг также время активной подготовки к Пасхе: верующие убирают свои дома, стирают, начинают печь куличи и красить яйца. Важно завершить все приготовления к вечеру четверга, не перенося тяжелую работу на Страстную пятницу.
OBOZ.UA предлагает поздравления с Чистым четвергом, которые можно отправить родным и близким.
С Чистым четвергом приветствие своими словами
Пусть Чистый четверг очистит твои мысли, сердце и дом от всего лишнего. Желаю душевного покоя, здоровья и благословения на каждом шагу.
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В этот светлый день вода смоет все тревоги, а молитва принесет мир в сердце. Желаю тепла, любви и гармонии в семье.
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С Чистым четвергом! Пусть этот день наполнит тебя светом, вдохновением и верой в лучшее.
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Пусть Чистый четверг подарит силы очистить душу от обид, а сердце от сомнений. Желаю внутреннего покоя и подлинной радости.
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В этот особый день пожелаю тебе обновления – в мыслях, в поступках и в душе. Пусть все лишнее исчезнет, оставив место добру и любви.
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Чистый четверг – это не просто традиция, а время глубокой очистки. Желаю тебе начать с чистого листа с верой и надеждой.
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Пусть вода из Чистого четверга принесет здоровье, а молитва – уют в дом. Желаю мира в душе и счастливых мгновений рядом с родными.
В Чистый четверг желаю тебе отпустить старое и верить в будущее. Пусть в сердце царят покой и благодарность.
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Пусть твой дом будет чист не только снаружи, но и духовно. Пусть Чистый четверг подарит легкость и обновление.
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С Чистым четвергом! Желаю очистить сердце от обид, а мысли от забот, чтобы встретить Пасху с искренней радостью.
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Поздравления с чистым четвергом в стихах:
Всех вас с Чистым Четвергом!
Пусть уютным будет дом,
Грязь исчезнет навсегда,
И тогда уйдет беда.
Пусть обиды не коснутся,
И друзья не отвернутся.
Сердце пусть наполнит свет,
И живите много лет!
***
Поздравляю, поздравляю
С Чистым четвергом!
Пусть же будет чист и ясен,
И уютен дом!
Чтобы было настроение
Петь и танцевать,
Убирать в своей квартире,
И проблем не знать!
Чтобы было все в порядке,
Помыслы чисты,
Дом в любви, добре, достатке,
В голове мечты!
***
Водой родниковой, чистой,
Прозрачным, словно серебристым,
Смываю все темное, нечистое,
Чтобы сердце согрелось раскрытое.
В Чистый Четверг помолимся
И пасхой благословимся,
Чтобы радость приходила светлая,
Как ветка черешни расцветшая.
Поздравляю с Чистым четвергом!
Пусть любовь скорей затопит дом,
Смоет горести любые, как волной,
Принесёт надежду и покой.
Поселит добро во всех углах,
Наяву и в самых сладких снах
Будут пусть достаток и уют,
И мечты заветные придут.
В двери постучится процветание,
Мигом исполняются желания,
В сердце правят мир и чистота,
А в душе — и свет, и теплота!
***
Чистый четверг напоминает,
Что нужно убраться, порядком заняться,
Очистить от лени и злобы сердца,
Дела все доделать свои до конца!
В доме чистим, убираем,
Всё на место расставляем,
Умывая нос и уши,
Не забудьте вымыть души!
***
С Чистым четвергом
Тебя я поздравляю,
Дому и душе
Чистоты желаю.
В грехах своих покайся
И других прости,
Старые обиды
Из сердца отпусти.
Желаю, чтоб надеждой,
Как чистою водой,
Вычистила, вымыла
Ты свой дом родной.
Чтоб на душе светло
И спокойно стало,
Добротой и радостью
Жизнь, чтоб засияла.
***
Чистый четверг уже на пороге,
Так будут пусть помыслы ваши чисты.
Обиды и боль уйдут и отныне,
Всегда исполняются ваши мечты.
Любовь и смирение поселятся в доме,
И новая сила пусть Вас поглотит,
Чтоб только добро вы делали людям,
И Бог щедро Вас пускай наградит.
Короткие СМС-поздравления с Чистым четвергом – лаконичные, теплые и искренние:
- С Чистым Четвергом! Пусть вода смоет все лишнее, а душа наполнится светом и покоем.
- Пусть этот день очистит тебя от хлопот и тревог. Мира, добра и тепла в сердце!
- Со светлым Чистым Четвергом! Пусть сердце будет чистым, как родниковая вода.
- Желаю чистоты в мыслях, душе и доме. С праздником очищения и надежды!
- Пусть Чистый Четверг принесет обновление, счастье и покой. Светлая тебе и гармонии!
- В этот день желаю чистого сердца, светлого ума и теплого уюта дома. С праздником!
- С Чистым Четвергом! Пусть в твоей жизни останется только самое лучшее.
- Пусть этот день смоет все дурное и оставит только любовь и веру. Поздравляю с праздником!
- Со светлым Чистым Четвергом! Пусть в душе царит весна, а в сердце добро.
- Желаю чистоты, мира и благословения в каждом дне. С Чистым Четвергом!
Ранее OBOZ.UA писал о правилах, как и когда нужно купаться в Чистый четверг.
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