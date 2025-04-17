С Чистым четвергом: хорошие поздравления в стихах и прозе

Чистый четверг, также известный как Великий четверг, является важным днем Страстной недели, предшествующей Пасхе. В 2025 году православные христиане будут отмечать его 17 апреля. Этот день посвящен воспоминаниям о последних событиях земной жизни Иисуса Христа, в частности Тайный ужин.

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Во время Тайного ужина Иисус Христос разделил последнюю трапезу со своими учениками, установив Таинство Евхаристии (Святого Причастия), когда хлеб и вино символизируют Его Тело и Кровь. Также в этот день Христос совершил обряд омовения ног своим ученикам, демонстрируя смирение и любовь к ближнему, призывая их служить друг другу.

Название "Чистый" связано как с духовным очищением, символизированным поступком Христа, так и с традицией верующих совершать омовение тела в этот день. Считается, что вода в Чистый четверг имеет особую очистительную силу.

В народной традиции Чистый четверг также время активной подготовки к Пасхе: верующие убирают свои дома, стирают, начинают печь куличи и красить яйца. Важно завершить все приготовления к вечеру четверга, не перенося тяжелую работу на Страстную пятницу.

OBOZ.UA предлагает поздравления с Чистым четвергом, которые можно отправить родным и близким.

С Чистым четвергом приветствие своими словами

Пусть Чистый четверг очистит твои мысли, сердце и дом от всего лишнего. Желаю душевного покоя, здоровья и благословения на каждом шагу.

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В этот светлый день вода смоет все тревоги, а молитва принесет мир в сердце. Желаю тепла, любви и гармонии в семье.

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С Чистым четвергом! Пусть этот день наполнит тебя светом, вдохновением и верой в лучшее.

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Пусть Чистый четверг подарит силы очистить душу от обид, а сердце от сомнений. Желаю внутреннего покоя и подлинной радости.

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В этот особый день пожелаю тебе обновления – в мыслях, в поступках и в душе. Пусть все лишнее исчезнет, оставив место добру и любви.

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Чистый четверг – это не просто традиция, а время глубокой очистки. Желаю тебе начать с чистого листа с верой и надеждой.

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Пусть вода из Чистого четверга принесет здоровье, а молитва – уют в дом. Желаю мира в душе и счастливых мгновений рядом с родными.

В Чистый четверг желаю тебе отпустить старое и верить в будущее. Пусть в сердце царят покой и благодарность.

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Пусть твой дом будет чист не только снаружи, но и духовно. Пусть Чистый четверг подарит легкость и обновление.

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С Чистым четвергом! Желаю очистить сердце от обид, а мысли от забот, чтобы встретить Пасху с искренней радостью.

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Поздравления с чистым четвергом в стихах:

Всех вас с Чистым Четвергом!

Пусть уютным будет дом,

Грязь исчезнет навсегда,

И тогда уйдет беда.

Пусть обиды не коснутся,

И друзья не отвернутся.

Сердце пусть наполнит свет,

И живите много лет!

***

Поздравляю, поздравляю

С Чистым четвергом!

Пусть же будет чист и ясен,

И уютен дом!

Чтобы было настроение

Петь и танцевать,

Убирать в своей квартире,

И проблем не знать!

Чтобы было все в порядке,

Помыслы чисты,

Дом в любви, добре, достатке,

В голове мечты!

***

Водой родниковой, чистой,

Прозрачным, словно серебристым,

Смываю все темное, нечистое,

Чтобы сердце согрелось раскрытое.

В Чистый Четверг помолимся

И пасхой благословимся,

Чтобы радость приходила светлая,

Как ветка черешни расцветшая.

Поздравляю с Чистым четвергом!

Пусть любовь скорей затопит дом,

Смоет горести любые, как волной,

Принесёт надежду и покой.

Поселит добро во всех углах,

Наяву и в самых сладких снах

Будут пусть достаток и уют,

И мечты заветные придут.

В двери постучится процветание,

Мигом исполняются желания,

В сердце правят мир и чистота,

А в душе — и свет, и теплота!

***

Чистый четверг напоминает,

Что нужно убраться, порядком заняться,

Очистить от лени и злобы сердца,

Дела все доделать свои до конца!

В доме чистим, убираем,

Всё на место расставляем,

Умывая нос и уши,

Не забудьте вымыть души!

***

С Чистым четвергом

Тебя я поздравляю,

Дому и душе

Чистоты желаю.

В грехах своих покайся

И других прости,

Старые обиды

Из сердца отпусти.

Желаю, чтоб надеждой,

Как чистою водой,

Вычистила, вымыла

Ты свой дом родной.

Чтоб на душе светло

И спокойно стало,

Добротой и радостью

Жизнь, чтоб засияла.

***

Чистый четверг уже на пороге,

Так будут пусть помыслы ваши чисты.

Обиды и боль уйдут и отныне,

Всегда исполняются ваши мечты.

Любовь и смирение поселятся в доме,

И новая сила пусть Вас поглотит,

Чтоб только добро вы делали людям,

И Бог щедро Вас пускай наградит.

Короткие СМС-поздравления с Чистым четвергом – лаконичные, теплые и искренние:

С Чистым Четвергом! Пусть вода смоет все лишнее, а душа наполнится светом и покоем.

Пусть этот день очистит тебя от хлопот и тревог. Мира, добра и тепла в сердце!

Со светлым Чистым Четвергом! Пусть сердце будет чистым, как родниковая вода.

Желаю чистоты в мыслях, душе и доме. С праздником очищения и надежды!

Пусть Чистый Четверг принесет обновление, счастье и покой. Светлая тебе и гармонии!

В этот день желаю чистого сердца, светлого ума и теплого уюта дома. С праздником!

С Чистым Четвергом! Пусть в твоей жизни останется только самое лучшее.

Пусть этот день смоет все дурное и оставит только любовь и веру. Поздравляю с праздником!

Со светлым Чистым Четвергом! Пусть в душе царит весна, а в сердце добро.

Желаю чистоты, мира и благословения в каждом дне. С Чистым Четвергом!

Ранее OBOZ.UA писал о правилах, как и когда нужно купаться в Чистый четверг.

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