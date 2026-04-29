С чем не стоит стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими: одна распространенная ошибка

Одна распространенная привычка приводит к тому, что ваши полотенца после стирки перестают быть такими пушистыми, предупреждают эксперты.

Видео дня

Ничто не сравнится с тем ощущением, которое вы испытываете, когда прибываете в отель и берете в руки пушистые, мягкие полотенца. И люди часто задаются вопросом, как воссоздать эту магию дома, пишет OBOZ.UA.

Первый шаг, который вы должны сделать, – это отказаться от одного распространенного средства для стирки, говорят эксперты по уборке. Хотя это может показаться нелогичным, на самом деле именно эта ошибка делает ваши полотенца колючими.

Большинство полотенец изготовлены из хлопка, который является натуральным волокном, состоящим из многих крошечных нитей. То, что происходит с этими переплетенными структурами хлопковых нитей во время стирки, определяет, останутся ли ваши полотенца мягкими и пушистыми или станут жесткими и царапающими.

Эксперты советуют вообще отказаться от смягчителя ткани во время стирки полотенец. Он предназначен для того, чтобы придать одежде устойчивый, приятный запах после стирки, но его не следует использовать для всего.

Стиральное средство и смягчитель ткани со временем могут оставлять восковой налет на хлопковых волокнах.

Полотенца лучше всего стирать при температуре 40°C со средством на основе отбеливателя. Покрытие, которое делает материалы мягче на короткое время, на самом деле со временем накапливается и может затвердевать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.