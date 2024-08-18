Единственный правильный вариант для Украины сейчас – это полный запрет деятельности РПЦ в Украине, а всех ее служителей уволить, да еще и желательно занести в какую-то базу и держать на карандаше лет 10-20, чтобы обиженные не наводили ракеты.

Видео дня

А "второй томос" и "третье пришествие онуфрия" - это все игры власти, которая в силу своей некомпетентности тогда не поняла суть Томоса, а теперь не знает, как решить проблему.

Никаких действий, легализовавших банду Онуфрия-Гундяя в Украине, допускать нельзя.

Это будет очень не мудро с точки зрения истории и благодарных потомков сейчас поддаться на торг, что эти банкроты еще сохраняют какое-то влияние на храмы и общины, и пойдут на контакт с ВТО. Они свое влияние уже неспособны удержать. Ничего у них нет.

ВТО должно быть молодой свежей церковью, основы которой закладываются на следующие десятилетия и результат будут давать веками.

Зачем сейчас украинской церкви переход у нее попа, который за 10 лет "не разобрался" кто такой гундяй и оборвал общение с Вселенским православием? Мы все, какой бы конфессии ни были, и хотя бы атеисты, должны быть заинтересованы, чтобы церковь Украины комплектовалась молодыми порядочными людьми, а не теми нечесаными всклокоченными чучелами с их свитой из шизонутых стрекоз.

Поэтому орковских прислужников из храмов нужно просто выбросить. А на их место назначить молодых священников, которых научить в семинариях в последующие годы.

А взлохмаченных банкротов - на помойку истории.