Розы зацветут намного пышнее: чем подкормить в мае

Розы нуждаются в удобрении в мае, поскольку они начинают выпускать бутоны. Их нужно подпитывать правильными питательными веществами именно сейчас, если вы хотите, чтобы они пышно расцвели.

Важно уделить приоритет удобрению роз сейчас, поскольку именно в этот период они обычно используют все питательные вещества, накопленные за зиму. Марк, профессиональный садовод и основатель The Garden Path, поделился простым способом удобрения, пишет Express.

По его словам, идеальным натуральным средством являются использованные чайные пакетики. Это простой и естественный способ стимулировать цветение роз, который совсем не будет стоить вам денег.

Чай содержит азот, питательное вещество, отвечающее за рост листьев, и важен весной, чтобы помочь цветам вырастить здоровые стебли, которые могут удерживать тяжелые цветы.

Он также содержат калий, который является важнейшим питательным веществом для цветения, поскольку помогает бутонам правильно развиваться, поэтому у вас больше шансов получить более крупные цветы насыщенного цвета.

Однако следует отметить, что использование чайных пакетиков не может полностью заменить удобрения, поскольку они не содержат всех минералов, необходимых розам для правильного роста.

Как подкормить розы весной с помощью чайных пакетиков

Все, что вам нужно сделать, это хранить использованные чайные пакетики в контейнере примерно неделю или дольше, пока не соберется достаточно, чтобы наполнить миску.

Как только у вас будет достаточно чайных пакетиков, разорвите их и высыпьте чайные листья в миску.

Невероятно важно не использовать полностью чайные пакетики в вашем саду, поскольку некоторые из них содержат пластиковые волокна, которые не могут разлагаться в почве и могут вызвать появление плесени.

Когда содержимое всех пакетиков будет в миске, просто вынесите их в сад и посыпьте чайными листьями вашу розу.

