Розы будут цвести все лето и не будут болеть: натуральное решение

Мульчирование – это мощный способ ухода как за растением, так и за почвой под ним. Мульча — это любой материал, наложенный на поверхность почвы для выполнения защитной функции.

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В саду чаще всего используют органическую мульчу. Эти материалы постепенно разлагаются, обогащая почву и улучшая ее структуру со временем. Именно мульча поможет вашим розам цвести все лето и не болеть, пишет OBOZ.UA.

Розы — это одни из тех растений, которые нуждаются в достаточном количестве воды, и это одна из главных причин наносить мульчу вокруг них.

Поддерживать достаточную влажность в почве, чтобы розы процветали и цвели, может быть сложно, особенно летом.

Соответствующая мульча помогает сохранять необходимую влагу в почве, уменьшая количество полива.

Существует много видов садовой мульчи, которая подходит для роз, но натуральная мульча обычно является лучшим выбором, поскольку она обогащает почву питательными веществами во время его разложения.

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Хотя существуют различные неорганические варианты мульчи, которые являются долговечными и эффективными, они не добавляют питательных веществ в почву, а в определенных ситуациях могут даже задушить ее.

Лучшая натуральная мульча для роз

Эксперты утверждают, что мульча из измельченной коры — один из лучших вариантов для роз, поскольку она разлагается быстрее, чем мульча из древесной щепы, но также добавляет больше питательных веществ в почву.

Она эффективно удерживает влагу и подавляет сорняки, а также сохраняет тепло корней роз без перегрева.

Измельченную мульчу можно удобно сдвинуть на одну сторону граблями во время гранулированной подкормки, а затем вернуть в исходное положение.

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