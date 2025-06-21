Россия атаковала Кременчуг кассетными боеприпасами: опасные обломки находят по всему городу. Фото

В Кременчуге и Кременчугском районе Полтавской области после российского массированного обстрела в ночь на 21 июня находят разбросанные суббоеприпасы, а также обломки со шрапнелью. Государство-агрессор использовало специальные снаряды для увеличения количества жертв и раненых.

Видео дня

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Полтавщины сообщила, что ее специалисты-взрывотехники собирали элементы от кассетных боеприпасов на территории района. На официальном сайте опубликованы соответствующие фото.

Кассетные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров. Напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.

"Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека", – предупредили копы.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко добавил, что также в городе и районе остались обломки, нашпигованные гораздо меньшими по диаметру металлическими шариками. Их цель – разлет на большую площадь и усиленное поражение (прежде всего живой силы).

"Россияне это делают, чтобы увеличить количество жертв среди гражданского населения", – написал журналист в Telegram-канале.

Также он добавил, что в городе есть раненые и зафиксировано попадание в энергетический объект.

В полиции напомнили о том, что категорически запрещено:

– касаться подозрительных предметов;

– перемещать или переносить их;

– приближаться к ним или позволять это другим.

В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно звоните по телефону 102 (Национальная полиция) или 101 (ГСЧС).

"Полиция Полтавщины обращается к родителям и опекунам! Объясните детям, что касаться незнакомых предметов опасно для жизни. Также позаботьтесь, чтобы они знали, как действовать в случае обнаружения взрывоопасных предметов", – обратила внимание пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь на субботу российские войска сначала массированно атаковали Кременчуг "Шахедами", а затем – различными типами ракет.

– В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах критической инфраструктуры. Ранен один человек (он в состоянии средней тяжести).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!