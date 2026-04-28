Роман Олексив, который выжил после обстрела Винницы в 2022 году, получил квартиру от Рината Ахметова

Роман Олексив – мальчик, который выжил после ракетного удара России по Виннице в 2022 году, получил собственное жилье от основателя Фонда и Президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. Ключи от двухкомнатной квартиры во Львове передали Роману и его отцу председатель наблюдательного совета Наталья Емченко и генеральный директор Фонда Ксения Сухова.

"Ринат Ахметов решил подарить Роме собственную квартиру. Она принадлежит именно ему и позволит успевать и на музыку, и на танцы, и на физические упражнения, много ходить пешком и, самое главное, быть недалеко от папиной работы. Мы абсолютно счастливы, что сделали первый очень важный шаг в этом маршруте, ведь Ромчик – суперсветлый, суперцелеустремленный ребенок, который очень многого хочет и получает массу удовольствия от жизни", – отметила Наталья Емченко.

"Роман – невероятный мальчик. Он символ несокрушимости нашей страны и пример. Его семья прошла сложный путь, чтобы сегодня улыбаться, жить и говорить о будущем. Для Фонда Рината Ахметова важно видеть это желание жить и строить планы", – подчеркнула Ксения Сухова.

Для 11-летнего Романа и его отца собственное жилье во Львове – это шанс снова почувствовать домашний уют после потерь и переживаний и начать новую жизнь. Этот дом выбирался с особым вниманием к потребностям семьи, чтобы сделать их повседневную жизнь максимально комфортной и функциональной, чтобы мальчик мог сосредоточиться на учебе, творчестве и восстановлении.

"Мы хотим поблагодарить Рината Леонидовича за то, что подарил эту квартиру. Это очень важно для Ромы. Здесь недалеко реабилитационный центр, и мы можем чаще туда ходить и заниматься восстановлением. Также здесь находятся все творческие заведения Львова. Мы сможем больше посещать концерты, чаще ходить в музыкальную школу, лицей, академию", – говорит Ярослав, отец Романа.

"Эта квартира на самом деле очень замечательная. Я смогу заниматься музыкой, играть на аккордеоне, потому что это самый высокий этаж и почти нет соседей рядом. В квартире много пространства. Это очень удобно", – делится впечатлениями Роман.

Творчество – музыка и бальные танцы – стали для мальчика формой реабилитации: способом отвлечься от страшных воспоминаний. ФК "Шахтер" также является для Романа надежной поддержкой, вдохновляя своей выносливостью и верой в победу несмотря на любые препятствия.

В день трагедии – в июле 2022 года – семилетний мальчик вместе с мамой находился в медицинской клинике в Виннице на плановом осмотре, когда российские войска нанесли ракетный удар по центру города. В тот ужасный день Роман чудом выжил, но потерял самое дорогое – маму. Сам мальчик получил тяжелые ожоги: было поражено 45% тела, часть из которых – тяжелой, четвертой степени.

Позади уже 36 сложных операций и изнурительная реабилитация. После стабилизации состояния в украинских больницах Романа перевезли в Германию. Там он прошел многочисленные пересадки кожи и восстановление поврежденных тканей. Медики прогнозируют, что лечение может длиться до совершеннолетия.

Несмотря на это, Роман не сдается. Сегодня он продолжает реабилитацию, учится, много времени уделяет творчеству. В 2025 году одержал победу на международном конкурсе баянистов InterSvitiaz Accomusic и участвовал в танцевальных соревнованиях.

Но самое главное – Роман активно рассказывает миру о последствиях войны для детей Украины. Он уже встречался с Папой Римским Франциском, выступал в Европарламенте, получил президентскую награду "Будущее Украины", а его история вошла в документальный фильм Children on Fire.

"Я это делаю для того, чтобы показать, что украинцы несокрушимы и что дети, как правило, больше всего страдают от войны", – отмечает Роман.

Недавно 11-летний Роман также пробежал 5 км в рамках Бостонского марафона. Признается: было непросто, но он выдержал и посвятил забег детям, которые так же, как и он, пострадали от войны России против Украины. Его история – это доказательство того, что жажда жизни сильнее войны.