Родом из херсонских степей: стало известно, кем является бабушка, которая растрогала сеть сине-желтым флагом на плечах. Фото

Бабушку, которая в День Флага растрогала сеть сине-желтым флагом на плечах, зовут Валентина. Женщина родом из херсонских степей и 26 августа ей исполнится 86 лет.

Об этом рассказала поэтесса Оксана Голубева- Чипак. Поступок женщины стал напоминанием о важности уважать национальный флаг и гордиться им так, как это делает она.

"Эту женщину зовут Валентина (так она назвалась). Родом из херсонских степей. 26 августа ей исполнится 86 лет. Очень много людей обращали на нее внимание, фотографировали. "Но чтобы я красиво вышла" – попросила меня. У нее в руках сумочка, два букетика астр, которые ей подарили сегодня в центре города, палка и... сине-желтый флаг. Символ нашей свободы, единства и достоинства", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сеть умилило видео с этой пожилой женщиной, которая в День флага Украины вышла на улицу с флагом на плечах и символическими носками – один синего, другой желтого цвета. Украинку сняла на камеру пассажирка автобуса, которая ехала вместе с бабушкой.

