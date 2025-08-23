'Сила Украины – в людях': патриотическая бабушка растрогала сеть. Видео

Сеть умилило видео с пожилой женщиной, которая в День флага Украины вышла на улицу с сине-желтым знаменем на плечах. Также она надела символические носки – один синего, другой желтого цвета.

Видео дня

Украинку сняла на камеру пассажирка автобуса, которая ехала в общественном транспорте вместе с бабушкой. Пользовательница TikTok Мария Партыка подписала свой ролик так:

"Смотрю на бабушку с флагом и понимаю: сила Украины – в наших людях. В тех, кто выстоял и выстоит, кто сохранил любовь к родной земле несмотря на все испытания".

Видео меньше чем за сутки собрало более 70 тысяч лайков и более 1,5 тысячи комментариев. Пользователи соцсети выразили свое восхищение и заявили: пример с этой женщины должны брать все украинцы.

Комментаторы, которые тоже видели эту бабушку, рассказали, что она регулярно выходит с флагом, а также любит пообщаться, рассказать свои истории. "Последний раз она мне хвасталась своими носочками и ехала в Гарнизонный храм", – заметила одна из пользовательниц платформы TikTok.

Патриотку назвали женщиной с большим сердцем, настоящей несокрушимой украинкой и пожелали ей крепкого здоровья.

Что пишут в комментариях под видеороликом

"Почему я плачу? Как же болит за мой народ, за мою страну... Ну за что нам это все... С праздником нас, украинцы!"

"И 100% у нее мизерная пенсия и она обижена на правительство, но она не стоит с плакатом "Путин памаги", а любит свою страну, какой бы та ни была";

"Слава украинской бабушке!"

"Так хочется, чтобы она знала, что все мы от нее в восторге";

"Как ни трудно старым людям, но она за нашу родную Украину";

"К ней старость пришла не одна. Она пришла с мудростью";

"Бабушка старенькая, какая же Вы трогательная! Пусть Господь дает Вам силы дождаться победы и еще увидеть счастливую Украину!"

"Гордость, просто до слез... Какие у нас хорошие люди";

"Мне захотелось обнять бабушку";

"Какая молодец!"

"Женщина, низкий Вам поклон";

"Многим надо брать с нее пример, потому что она не стонет за советчиной, а поддерживает свое родное и родной язык";

"Смотрю, плачу, горжусь нашими патриотами. Женщине желаю здоровья и дождаться лучшей жизни без войны".

Как ранее писал OBOZ.UA, мама погибшего воина-минометчика Дмитрия Тухляна растрогала украинцев добрым поступком. Галина Тухлян передала 160-й отдельной механизированной бригаде ВСУ собственную машину.

