"Сила Украины – в людях": патриотическая бабушка растрогала сеть. Видео
Сеть умилило видео с пожилой женщиной, которая в День флага Украины вышла на улицу с сине-желтым знаменем на плечах. Также она надела символические носки – один синего, другой желтого цвета.
Украинку сняла на камеру пассажирка автобуса, которая ехала в общественном транспорте вместе с бабушкой. Пользовательница TikTok Мария Партыка подписала свой ролик так:
"Смотрю на бабушку с флагом и понимаю: сила Украины – в наших людях. В тех, кто выстоял и выстоит, кто сохранил любовь к родной земле несмотря на все испытания".
Видео меньше чем за сутки собрало более 70 тысяч лайков и более 1,5 тысячи комментариев. Пользователи соцсети выразили свое восхищение и заявили: пример с этой женщины должны брать все украинцы.
Комментаторы, которые тоже видели эту бабушку, рассказали, что она регулярно выходит с флагом, а также любит пообщаться, рассказать свои истории. "Последний раз она мне хвасталась своими носочками и ехала в Гарнизонный храм", – заметила одна из пользовательниц платформы TikTok.
Патриотку назвали женщиной с большим сердцем, настоящей несокрушимой украинкой и пожелали ей крепкого здоровья.
Что пишут в комментариях под видеороликом
- "Почему я плачу? Как же болит за мой народ, за мою страну... Ну за что нам это все... С праздником нас, украинцы!"
- "И 100% у нее мизерная пенсия и она обижена на правительство, но она не стоит с плакатом "Путин памаги", а любит свою страну, какой бы та ни была";
- "Слава украинской бабушке!"
- "Так хочется, чтобы она знала, что все мы от нее в восторге";
- "Как ни трудно старым людям, но она за нашу родную Украину";
- "К ней старость пришла не одна. Она пришла с мудростью";
- "Бабушка старенькая, какая же Вы трогательная! Пусть Господь дает Вам силы дождаться победы и еще увидеть счастливую Украину!"
- "Гордость, просто до слез... Какие у нас хорошие люди";
- "Мне захотелось обнять бабушку";
- "Какая молодец!"
- "Женщина, низкий Вам поклон";
- "Многим надо брать с нее пример, потому что она не стонет за советчиной, а поддерживает свое родное и родной язык";
- "Смотрю, плачу, горжусь нашими патриотами. Женщине желаю здоровья и дождаться лучшей жизни без войны".
Как ранее писал OBOZ.UA, мама погибшего воина-минометчика Дмитрия Тухляна растрогала украинцев добрым поступком. Галина Тухлян передала 160-й отдельной механизированной бригаде ВСУ собственную машину.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!