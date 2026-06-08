Риск распространения опасных бактерий: рассказываем, можно и нужно ли мыть сырое мясо перед приготовлением

С точки зрения современных стандартов безопасности пищевых продуктов, мыть сырое мясо (говядину, свинину, птицу) не нужно. Так как вся патогенная микрофлора гарантированно погибает при термической обработке, а мытье только увеличивает риск распространения опасных бактерий по вашей кухне.

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Редакция FoodOboz делится полезной информацией от специалистов, можно ли быть сырое мясо перед приготовлением, и что будет, если его все же помыть.

Основные причины отказаться от мытья мяса

Риск перекрестного загрязнения

Бьющиеся капли воды могут разбрызгивать бактерии (например, сальмонеллу) на рабочие поверхности, посуду и другие готовые к употреблению продукты на расстоянии до метра.

Качество жарки

Влага, оставшаяся на мясе, не даст ему подрумяниться. Чтобы получить аппетитную хрустящую корочку (реакция Майяра), поверхность куска должна быть абсолютно сухой.

Миф об очищении

Холодная вода не смывает бактерии, а мясо, прошедшее санитарный контроль на производстве или на рынке, уже очищено от основных загрязнений.

Если вы помоете сырое мясо, вы не сделаете его чище, а наоборот, повысите риск пищевого отравления и ухудшите вкусовые качества. Вода из-под крана не убивает бактерии, а брызги разлетаются по кухне, загрязняя другие продукты. Кроме того, влажное мясо хуже прожаривается.

Чем опасно мытье мяса

Распространение бактерий

Под струей воды капли, содержащие опасные патогены (например, сальмонеллу или кишечную палочку), разлетаются на расстояние до полуметра. Они оседают на разделочных досках, ножах или стоящей рядом посуде.

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