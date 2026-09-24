Ринат Ахметов поддержал инклюзивный проект Вадима Свириденко: 8,6 млн грн будет направлено на строительство петанк-арены для ветеранов и приобретение специального автомобиля

На ВДНХ создадут общедоступную инклюзивную IRON WARRIORS PETANQUE ARENA для ветеранов, а команда Вадима Свириденко уже получила специальный автомобиль для совместных поездок на тренировки и соревнования. Решение поддержать инициативу Вадима Свириденко и выделить 8,6 млн грн на реализацию проекта принял Ринат Ахметов в рамках программы "Чудеса".

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23 сентября Вадим Свириденко – ветеран российско-украинской войны, уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и инициатор проекта – вместе с командой собрался на месте будущей IRON WARRIORS PETANQUE ARENA на ВДНХ. Ветераны сыграли в петанк, в ходе мероприятия также был представлен проект будущего пространства и команде был передан автомобиль от Фонда Рината Ахметова.

Вадим Свириденко встал на защиту Украины в 2014 году. После тяжелейшего ранения он лишился всех четырех конечностей и прошел долгий путь восстановления. Важной частью возвращения к активной жизни для него стал спорт. Впоследствии Вадим начал развивать ветеранский петанк и собрал вокруг него команду.

По его замыслу, IRON WARRIORS PETANQUE ARENA должна стать масштабным, инклюзивным и доступным пространством для ветеранов, где они смогут регулярно тренироваться, собираться вместе и участвовать в соревнованиях. Проект арены предусматривает соответствие международным стандартам, что в перспективе позволит проводить здесь соревнования международного уровня.

"Наша идея – создать на базе этой арены центр развития ветеранского петанка. Это доступный вид спорта, к которому могут присоединиться ветераны с различными ранениями и физическими возможностями. Мы хотим, чтобы площадка стала примером инклюзивного спортивного пространства, где ветераны смогут регулярно тренироваться, участвовать в соревнованиях и развивать это направление в Украине", – отметила Наталья Емченко, председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

"Для нас эта арена станет местом, где ветераны смогут собираться вместе, общаться, тренироваться и соревноваться. Петанк помогает психологически разгрузиться, отвлечься от травм и почувствовать поддержку побратимов. Благодарю Рината Леонидовича Ахметова и Фонд Рината Ахметова за то, что поддержали нашу инициативу, не забывают о ветеранах и создают для нас возможности для реабилитации и активной жизни", – сказал Вадим Свириденко.

Фонд Рината Ахметова координирует реализацию проекта и работу с партнерами. Его задача – предоставить необходимые ресурсы, чтобы замысел Вадима Свириденко стал реальной возможностью для других ветеранов заниматься спортом, восстанавливаться после ранений и возвращаться к активной жизни. При проектировании арены также учитывается опыт ветеранов, которые будут тренироваться на ней.

"Когда к нам обратился Вадим Свириденко, Ринат Ахметов лично принял решение поддержать его инициативу. Ведь речь идет о возможности для ветеранов восстанавливаться с помощью спорта, встречаться, объединяться и создавать сообщества. Автомобиль поможет команде вместе добираться на тренировки и соревнования, а инклюзивная арена станет постоянным местом для занятий ветеранов из разных городов Украины", – сказала Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова.

Петанк – спортивная игра, сочетающая в себе тактику, точность и командную работу. Она доступна людям разного возраста и уровня физической подготовки, что позволяет привлекать к игре, в частности, ветеранов, перенесших ранения.

Партнёром проекта выступил ВДНХ, который предоставил территорию для создания будущей IRON WARRIORS PETANQUE ARENA. Арена станет продолжением спортивной инфраструктуры Урбан-парка и должна открыться уже в этом году.