Украину в начале недели накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В конце октября в Украине ожидается сравнительно теплая осенняя погода : днем и ночью ближайшие трое суток температура будет плюсовой. В некоторых регионах в последние дни месяца ожидаются дожди.

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Также иногда не исключены ночные заморозки. Прогноз погоды на начало новой рабочей недели составили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды в Украине на сутки 28 октября

В понедельник в стране облачно с прояснениями, ночью и утром в отдельных регионах местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7…+9°С, на востоке страны +3…+8°С. Днем в среднем +15…+17 °С, на востоке на несколько градусов ниже.

Прогноз погоды в Украине на сутки 29 октября

Во вторник та же переменная облачность и снова осадки, но синоптики отмечают, что они будут не значительны. Ветер юго-западный от 3-8 до 5-10 м/с. Возможен туман.

Средняя температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С, буквально на градус выше будет на юге и Закарпатье.

Прогноз погоды в Украине на сутки 30 октября

В среду в большей части страны переменная облачность, туман и ветер переменных направлений 3-8 м/с. На западе облачно с прояснениями и дождь.

Ночью немного похолодает – в среднем +4…+6°С, в восточных и прилегающих к ним южных и северных областях +2…+5°С, а в Одесской и западе еще до +7…+8°С. Температура воздуха днем около +12…+14 °С, чуть ниже на востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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