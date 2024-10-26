Почти всю Украину затянет туманом: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье, 27 октября

В воскресенье, 27 октября, почти всю Украину окутает туман. В этот день в стране ожидается переменная облачность, поэтому осадков не ожидается.

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Такую погоду прогнозируют синоптики Укргидрометцентра. В частности, ночью и утром туман окутает восточные и западные области, а также Виннитчину и Одесщину.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температурный режим будет оставаться мягким: ночью столбики термометров покажут 2-7° тепла, а в восточных регионах возможны даже минусовые показатели – от 2° мороза до 3° тепла.

Днем в большинстве областей температура поднимется до 11-16° тепла, а в западных регионах – на Прикарпатье и Закарпатье – может достигать 19°.

В Киевской области также будет облачно и без осадков. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 2-7° тепла, а днем поднимется до 11-16°. В Киеве ночью прогнозируют 5-7° тепла, а днем – 13-15°.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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