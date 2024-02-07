Резкое похолодание до -2 градусов: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 8 февраля

Погода в Украине в четверг, 8 февраля, будет пасмурной во всех областях, кроме южных. На севере днем ожидается похолодание до -2 градусов (ночью до -5), в Карпатах и Закарпатье значительные дожди с мокрым снегом.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, опубликованном в Facebook. По данным синоптиков, в Карпатах и восточных областях Украины ночью местами возможны порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Также по Украине ожидаются незначительные дожди. При этом на юге страны как и в прошлые дни, будет сухо и тепло до +15 градусов.

Так, на севере Украины днем будет от 0 до -3 градусов, ночью от -1 до -5. В центральных и восточных регионах днем от +5 до +8, ночью от +1 до +4.

На западе днем от 0 до +4, ночью до +2. В южных областях днем от +11 до +15, ночью будет от +3 до +5.

В Киеве и области 8 февраля будет пасмурно с прояснениями, ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Температура в течение суток от -1 до +3; в Киеве в течение суток до +2.

Значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень), в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, ожидается на высокогорье Закарпатской области и Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно "прогнозу" сурка Тимки III, проживающего на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Змиевской громаде, весна придет в Украину примерно через шесть недель.

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