Рецепт, который знают все мамы и бабушки: как приготовить сладкие шулики с маком и медом
Шулики – это традиционное украинское блюдо, которое сочетает простоту приготовления и особый домашний уют. Оно готовится из ароматного коржа, который ломают на кусочки, добавляют мед, мак и немного молока. Такое угощение не только вкусное, но и символическое, ведь рецепт передается из поколения в поколение. Этот десерт прекрасно подходит как в обычный день, так и во время праздничных вечеров в семейном кругу.
Рецептом сладких шуликов на кефире поделилась фудблогер Диана Куликовская (diana kulikovska) в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 200 мл
- сода – 1 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- мука – 550 г
- яйца – 3 шт.
- масло – 100 г
- мед – 1 ст. л.
Для начинки:
- мак – по вкусу
- молоко – по необходимости
- мед – для сладости
Способ приготовления:
1. Смешать кефир, яйца, растопленное масло, мед, соль, соду и муку.
2. Замесить однородное тесто.
3. Выложить его на противень и выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до золотистой корочки.
4. Готовый корж разломать на небольшие кусочки.
5. Мак запарить горячей водой, процедить и хорошо перетереть.
6. Смешать кусочки коржа с теплым молоком, добавить перетертый мак и мед по вкусу.
7. Подайте теплыми, чтобы мед равномерно распределился и пропитал шулики.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: