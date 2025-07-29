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Рецепт, который знают все мамы и бабушки: как приготовить сладкие шулики с маком и медом

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
Рецепт, который знают все мамы и бабушки: как приготовить сладкие шулики с маком и медом

Шулики – это традиционное украинское блюдо, которое сочетает простоту приготовления и особый домашний уют. Оно готовится из ароматного коржа, который ломают на кусочки, добавляют мед, мак и немного молока. Такое угощение не только вкусное, но и символическое, ведь рецепт передается из поколения в поколение. Этот десерт прекрасно подходит как в обычный день, так и во время праздничных вечеров в семейном кругу.

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Рецептом сладких шуликов на кефире поделилась фудблогер Диана Куликовская (diana kulikovska) в Instagram.

Рецепт, который знают все мамы и бабушки: как приготовить сладкие шулики с маком и медом

Ингредиенты для теста:

  • кефир – 200 мл
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • мука – 550 г
  • яйца – 3 шт.
  • масло – 100 г
  • мед – 1 ст. л.

Для начинки:

  • мак – по вкусу
  • молоко – по необходимости
  • мед – для сладости

Способ приготовления:

Рецепт, который знают все мамы и бабушки: как приготовить сладкие шулики с маком и медом

1. Смешать кефир, яйца, растопленное масло, мед, соль, соду и муку.

2. Замесить однородное тесто.

Рецепт, который знают все мамы и бабушки: как приготовить сладкие шулики с маком и медом

3. Выложить его на противень и выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до золотистой корочки.

Рецепт, который знают все мамы и бабушки: как приготовить сладкие шулики с маком и медом

4. Готовый корж разломать на небольшие кусочки.

5. Мак запарить горячей водой, процедить и хорошо перетереть.

Рецепт, который знают все мамы и бабушки: как приготовить сладкие шулики с маком и медом

6. Смешать кусочки коржа с теплым молоком, добавить перетертый мак и мед по вкусу.

7. Подайте теплыми, чтобы мед равномерно распределился и пропитал шулики.

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