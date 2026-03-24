Ретроградный Сатурн: для этих знаков зодиака началось время хаоса и вызовов

Сатурн вошел в ретроградное движение в Рыбах – и будет оставаться таким до 17 апреля. Астрологи говорят, что это время хаоса, который особенно остро почувствуют три знака зодиака.

Осторожными надо быть Весам, Козерогам и Водолеям, пишет Ofeminin. Они столкнутся с вызовами и неожиданными осложнениями. В этот период не стоит принимать поспешных решений и нужно больше сдерживать свои эмоции.

Весы

Ближайшие недели могут принести Весам финансовые потрясения. Это могут быть непредвиденные расходы. Избегай поспешных решений, которые могут привести к потерям. Отложите принятие важных решений. В общении вам также следует быть чрезвычайно осторожными. Даже незначительные недоразумения и разное видение могут быстро перерасти в серьезные конфликты.

Козерог

Козероги имеют планету-управителя Сатурн, поэтому окажутся в центре астрологического хаоса. Вы можете почувствовать себя менее уверенными в себе или потерять мотивацию на работе. В результате это может повлиять на достижение ваших целей. Также обратите внимание на судебные и официальные дела, ведь они могут затянуться или осложниться. В это время не стоит занимать деньги другим или брать кредит самому.

Водолей

Водолеем также управляет Сатурн, и он тоже остро почувствует астрологический хаос. Будьте осторожны, когда принимаете решения относительно карьеры, избегайте импульсивности. В личных отношениях может возникнуть напряжение. Будьте терпеливыми и рассудительными в разговорах с близкими.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

