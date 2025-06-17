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Ресторанное блюдо за считанные минуты: изысканная паста из кабачка с пармезаном
Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, а также супов, икры и даже пасты. Стоит отметить, что кабачки идеально сочетаются со всеми овощами, а также филе, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с филе и специями.
Ингредиенты:
- Цуккини или кабачок – 1 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Масло растительное
- Соль, перец
- Чеснок – несколько зубцов
- Цедра лимона – 1/2 шт.
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Шпинат
- Помидоры черри
- Сушеный базилик
- Пармезан – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Цуккини и филе нарежьте тонкими, длинными слайсами.
2. На разогретой сковороде обжарьте филе, посолите и поперчите, жарите в течение 7 минут.
3. Чеснок измельчите и тоже добавьте к филе, перемешайте. Выложите туда цуккини и готовьте 2 минуты. Добавьте цедру, сок лимона и шпинат.
4. За 1 минуту до выключения огня, добавьте помидоры черри, сушеный базилик и натертый пармезан.
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