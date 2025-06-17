УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ресторанное блюдо за считанные минуты: изысканная паста из кабачка с пармезаном

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Рецепт блюда

Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, а также супов, икры и даже пасты. Стоит отметить, что кабачки идеально сочетаются со всеми овощами, а также филе, сыром. 

Видео дня
Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с филе и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Цуккини или кабачок – 1 шт. 
  • Куриное филе – 1 шт. 
  • Масло растительное
  • Соль, перец
  • Чеснок – несколько зубцов
  • Цедра лимона – 1/2 шт. 
  • Сок лимона – 1/2 шт. 
  • Шпинат
  • Помидоры черри
  • Сушеный базилик
  • Пармезан – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Цуккини и филе нарежьте тонкими, длинными слайсами.

Свежий кабачок

2. На разогретой сковороде обжарьте филе, посолите и поперчите, жарите в течение 7 минут. 

Филе для блюда

3. Чеснок измельчите и тоже добавьте к филе, перемешайте. Выложите туда цуккини и готовьте 2 минуты. Добавьте цедру, сок лимона и шпинат.

Приготовление блюда

4. За 1 минуту до выключения огня, добавьте помидоры черри, сушеный базилик и натертый пармезан.

Готовая паста

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: