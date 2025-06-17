Ресторанное блюдо за считанные минуты: изысканная паста из кабачка с пармезаном

Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов, а также супов, икры и даже пасты. Стоит отметить, что кабачки идеально сочетаются со всеми овощами, а также филе, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с филе и специями.

Ингредиенты:

Цуккини или кабачок – 1 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Масло растительное

Соль, перец

Чеснок – несколько зубцов

Цедра лимона – 1/2 шт.

Сок лимона – 1/2 шт.

Шпинат

Помидоры черри

Сушеный базилик

Пармезан – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Цуккини и филе нарежьте тонкими, длинными слайсами.

2. На разогретой сковороде обжарьте филе, посолите и поперчите, жарите в течение 7 минут.

3. Чеснок измельчите и тоже добавьте к филе, перемешайте. Выложите туда цуккини и готовьте 2 минуты. Добавьте цедру, сок лимона и шпинат.

4. За 1 минуту до выключения огня, добавьте помидоры черри, сушеный базилик и натертый пармезан.

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