Разрешено ли в Украине использование видеорегистраторов во время военного положения: ответ Нацполиции

В Украине приказом Главнокомандующего ВС Украины от 4 марта 2022 №75/ДСК было запрещено использовать видеорегистраторы во время военного положения. Такие ограничения были введены во избежание разглашения информации, которая может помочь оккупантам.

Видео дня

С момента введения соответствующего приказа прошло уже больше года и многих украинцев интересует действует ли до сих пор соответствующий запрет. Так, в ДПП Национальной полиции ответили на обращение относительно использования видеорегистраторов на территории Украины, сообщает OBOZREVATEL.

Как отмечается, согласно пункту 8 части 6 статьи 15 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", руководители военных администраций в рамках их полномочий издают приказы и распоряжения, имеющие одинаковую юридическую силу, что и решение соответствующего совета.

"Согласно таким распоряжениям на период действия режима военного положения на территории ответственных административно-территориальных единиц устанавливается запрет на использование видеорегистраторов и других устройств для фото- и видеофиксации", – сообщили в Нацполиции.

В частности, запрет действует для всех регионов страны и касается фото и видеосъемки:

- дорог общего использования;

- объектов общего назначения;

- объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;

- расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.

Напомним, что бывший народный депутат Вадим Денисенко заявил, что даже по окончании войны в Украине должен действовать запрет на выезд мужчин за границу. По его словам, такие меры необходимы, по меньшей мере, в течение трех лет после завершения боевых действий.

Ранее сообщалось, кому из мужчин в Украине с 1 сентября будет разрешен выезд за границу. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу, однако законодательством предусмотрено, что некоторые категории мужчин все же имеют право покидать страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!