Экс-нардеп предложил запретить мужчинам выезд из Украины после войны еще на три года: разгорелись дискуссии

Бывший народный депутат Вадим Денисенко заявил, что даже после окончания войны в Украине должен действовать запрет на выезд мужчин за границу. По его словам, такие меры необходимы как минимум в течение трех лет после завершения боевых действий.

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Денисенко уверен, что такой запрет поможет сохранить нацию. Об этом он написал в своем Facebook.

"Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация", – заявил экс-нардеп.

Не удивительно, что такое предложение вызвало дискуссию в сети и мнения украинцев разделились. После этого Денисенко откорректировал свое предложение, добавив, что должны быть законные основания для выезда из страны, в частности, с целью лечения военнослужащих.

Также он заявил, что право на отпуск за границей и командировки должны быть четко прописаны в законодательстве.

"Но одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет", – заявил Денисенко.

Часть украинцев поддержали Денисенко. Люди заявили, что после войны придется отстраивать страну, поэтому продолжение запрета на выезд за границу будет уместным. В то же время некоторые предложили мотивировать людей оставаться в стране, однако никто реальных механизмов, как воплотить это в жизнь, не предложил.

Кроме того, автору поста объяснили, что такой запрет может еще больше побуждать украинцев оставаться за границей. Украинцы объяснили, что необходимо учитывать не только обязанности, но и права человека.

Напомним, в сети запустили "сенсацию" о том, что из Украины якобы не будут выпускать 17-летних мужчин. В Государственной пограничной службе были вынуждены отреагировать на дезинформацию, которая хаотично сеет панику среди населения.

Ранее сообщалось, что пока в Украине будет действовать военное положение, выезд мужчин за границу в возрасте от 18 до 60 лет будет запрещен. Однако существуют отдельные категории, на которые это правило не распространяется.