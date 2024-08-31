Разработчик и владелец Telegram Павел Дуров: война России против Украины для меня – личная трагедия

События, которые в последнее время закручиваются вокруг бизнесмена Павла Дурова – разработчика, основателя и владельца мессенджера Telegram (его задержание во французском аэропорту Ле Бурже, 96 часов под арестом, обвинение в преступлениях, которые могут стоить ему от 10 до 20 лет заключения, и выход под залог в 5 миллионов долларов), в очередной раз вызвали пристальный интерес к нему самому и подробностям – включая малейшие детали – его жизни: от занятия программированием и бизнесом до пикантных моментов личной жизни. Одной из самых интересных страниц жизни Дурова является его отношение к Украине – с нашей страной владельца Telegram связывают не только политические пристрастия, но и родственные узы.

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Знание четырех иностранных языков и интерес к программированию

Павел Дуров, которого раньше часто называли "российским Марком Цукербергом", появился на свет 10 октября 1984 года в Ленинграде в интеллигентной семье доктора филологических наук и преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета. В школу Дуров пошел в итальянском Турине, где одно время работал его отец. После возвращения в Ленинград он после обычной школы попал в специализирующуюся на точных и естественных науках "Академическую гимназию", в которой применялись экспериментальные методы обучения. Несмотря на сложность задач, которые ставились перед учащимися этого учебного заведения, Павел успевал по всем предметам и был очень начитан и эрудирован. Уже в начальной школе он владел четырьмя иностранными языками, а в одиннадцать лет начал заниматься программированием.

Лучший студент факультета

Тем не менее, окончив школу с техническим уклоном, Дуров поступил на сугубо гуманитарный – филологический факультет Санкт-Петербургского университета, на кафедре которого работала его мать, на специальность "Английская филология и перевод". В вузе, как и раньше в школе, Павел показал себя с наилучшей стороны: он считался одним из лучших на факультете. За время учебы – по результатам сессий Павел три раза получал так называемую Потанинскую стипендию, для чего нужно было выдержать сложный конкурс. Он неоднократно демонстрировал свой высокий интеллектуальный уровень, побеждая на олимпиадах – причем, как по гуманитарным (филология, логистика, дизайн), так и по техническим наукам – прежде всего, информатике. В 2006 году Дуров окончил университет с красным дипломом, который, во всяком случае, по данным на 2012 год, почему-то так и не забрал.

Первые интернет-проекты

Созданием интернет-проектов Дуров занимался еще во время учебы в университете – поначалу ими стали некоммерческие Spbgu.ru и Durov.com. Первый был электронной библиотекой, в которой можно было прочитать и обсудить все написанные студентами рефераты, курсовые и дипломные работы; второй – чатом университета, на нем студенты могли общаться, высказывая свою точку зрения по самым разным вопросам. Довольно быстро Дуров разочаровался в такого рода ресурсах – ему не нравилась их анонимность: используя никнеймы и аватары, люди, общаясь с теми, с кем они учились не только на одном курсе, но и в одной группе, даже не подозревали, кто является их собеседником.

"ВКонтакте"

Придумывая новую – более эффективную и интересную – социальную сеть для студентов, Дуров обратил внимание на соответствующий американский ресурс – Facebook. В частности, ему очень понравилось то, что те, кто ею пользуются, не скрывают свою личность. Решив создать аналогичную социальную сеть, он разработал проект, который первоначально назывался "Студент.ру". Но поскольку ею начали пользоваться не только студенты и преподаватели, со временем Дуров переименовал ее в "ВКонтакте". Изначально попасть в нее можно было только по приглашению того, кто в ней уже состоял, но, поскольку новая социальная сеть пользовалась большой популярностью, регистрацию "ВКонтакте" вскоре сделали бесплатной.

Связь с Украиной

Впервые о своих связях с Украиной Дуров рассказал в 2008 году, когда приехал в Киев, чтобы отпраздновать перевод сети "ВКонтакте" на украинский язык. Тогда и выяснилось, семья Павла по линии матери, Альбины Дуровой – в девичестве Иваненко, ведет свой род из Киева. Во время Октябрьской революции его предки были депортированы в Сибирь, но, несмотря на это, не забыли ни свое происхождение, ни украинский язык. В то время, по словам Павла, большинство сайтов в Украине были русскоязычными, но он хотел, чтобы украинские пользователи VK имели возможность выбирать язык общения. Украинскую версию соцсети Дуров тогда тестировал лично, и она вполне его удовлетворила. Заодно он подтянул уровень украинского, который он начал изучать еще в подростковом возрасте. Ему, как лингвисту, очень нравилось сравнивать украинский с русским, находя между ними сходство и различие. О своем визите в украинскую столицу Дуров впоследствии вспоминал так: "Некоторые слова на украинском языке звучат просто очаровательно – я с удовольствием повторял их и даже делал фотографии названий, надписей и рекламных плакатов, которые меня восхищали". К тому же, его приятно удивило то, что люди в Киеве были очень приветливыми и доброжелательными, поэтому после этого – первого – визита он часто возвращался в украинскую столицу, чтобы найти новых друзей, а также выучить новые слова и забавные выражения. Сегодня Дуров понимает 95 процентов письменно и 85 процентов устной украинской речи, а если какие-то нюансы вызывают у него вопросы, он обращается за помощью к своим украинским знакомым.

Как появился Поль дю Ров

В декабре 2013 года российские власти – в частности ее силовые ведомства – потребовали от Дурова рассекретить личные данные и переписку организаторов групп, связанных с деятельностью киевского Евромайдана. После того как Дуров отказался это сделать, сеть VK у него попросту отобрали. Конфликт со спецслужбами привел к тому, что Дуров вынужден был уехать из России, при этом он заявил, что отказывается от российского гражданства, хотя по факту российский паспорт у него все-таки есть, и даже попросил никогда больше не называть его россиянином. Сегодня Дуров является гражданином Объединённых Арабских Эмиратов, государств Сен-Китс и Невис, а также Франции – паспорт этой страны выдан ему на имя Поля дю Рова.

Строптивый владелец Telegram

Над созданием мессенджера Telegram Дуров начал работать еще в 2011 году, когда понял, что у него нет надежных каналов связи для экстренных случаев. На эту мысль его навела попытка спецназовцев ворваться в его квартиру – ни мобильной, ни стационарной телефонной связью, как и соцсетью VK он тогда воспользоваться не мог. Тогда они вместе с братом Николаем – кандидатом физико-математических наук, абсолютным чемпионом мира по программированию среди студентов – занялись разработкой сервиса, в котором можно было бы быстро обмениваться не только сообщениями, но и документами. В результате 14 августа 2013 года состоялась презентация Telegram, на которой Дуров рассказал об использовании им нескольких протоколов шифрования, защищающие мессенджер от несанкционированного доступа извне.

Популярности сеть Telegram очень быстро превзошла VK – за несколько месяцев она набрала первый миллион подписчиков. И у Дурова начался новый конфликт с российскими спецслужбами, которые – из-за сложных алгоритмов работы мессенджера не могли самостоятельно получить доступ к личным данным пользователей. На этот раз ключи от шифрования требовал Роскомнадзор, который, получив отказ, в 2017 году оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Через год власти и вовсе пригрозили запретом мессенджера в России, поскольку, по словам властей, он служит платформой для переговоров и координации действий террористов. После очередного отказа Дурова Telegram в России начали блокировать, но сделать это оказалось не так просто – он позаботился о том, чтобы сделать это было затруднительно.

Личная трагедия

В феврале 2022 года, с началом полномасштабной войны России против Украины, Дуров высказал свою позицию, назвав случившееся личной трагедией. Также он заметил, что его многое роднит с украинским президентом – в частности, у него, как и у Владимира Зеленского, либертарианские политические взгляды.

Отец 100 детей

После отъезда из России Дуров живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Он является вегетарианцем, отказался от алкоголя и любых фармацевтических продуктов, включая обезболивающие средства, не курит, не пьет кофе, чай и газированные напитки. Павел никогда не был официально женат, но при этом является отцом 100 (!) детей. О том, как такое возможно, Дуров сам рассказал в своем посте в Telegram. Пятнадцать лет назад один из его друзей поделился с ним своей проблемой: они с женой никак не могли родить ребенка. Дуров согласился стать донором спермы для этой пары, после чего в клинике, занимавшейся ЭКО, ему предложили делать это на постоянной основе. Ее директор назвал донорский материал Дурова "высококачественным" и сказал, что его гражданский долг – помочь бездетным парам стать родителями. По словам Павла, за 15 лет благодаря его донорскому материалу родилось более 100 детей в двенадцати странах мира. Скорее всего, в этот список входят и двое официально признанных Дуровым детей – дочь Алина и сын Михаил – от его бывшей гражданской жены Дарьи Бондаренко, с которой он познакомился еще во время учебы в университете.