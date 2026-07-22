"Расскажи всему миру": в Киеве состоялась презентация "Дневника Екатерины Савенко"

21 июля в Музее истории города Киева состоялась презентация книги "Дневник Екатерины Савенко" – личных воспоминаний жительницы Мариуполя о первых неделях российской осады города. Издание вышло при поддержке Фонда Рината Ахметова и Группы "Метинвест".

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42-летняя Екатерина Савенко работала на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Первую запись в дневнике она сделала 24 февраля 2022 года. В двух тетрадях сохранились 34 записи о жизни семьи и соседей, обстрелах, поисках воды и еды, ночах в подвале, разрушении города и воспоминаниях о мирном Мариуполе.

29 марта во время обстрела погиб муж Екатерины Виталий, сама женщина была тяжело ранена. Она скончалась 4 апреля. Перед смертью Екатерина попросила сестру найти записи и рассказать миру о том, что происходило в Мариуполе, а дочь – сохранить дневник.

Семья нашла две тетради и вывезла их из оккупированного города. Впоследствии записи стали частью архива Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова и основой отдельного издания.

Во время презентации философ, юрист и эксперт по политике памяти Антон Дробович назвал появление книги результатом нескольких исключительных решений: Екатерина продолжала писать во время осады, семья спасла записи, а специалисты сохранили и обработали их.

"Человек, переживавший невероятно сложное эмоциональное состояние и фактически постоянно спасавший себя и свою семью, принимает решение вести дневник. Это великий поступок. Люди не обязаны, спасая жизнь, вести дневники и описывать свой опыт и опыт других людей", – сказал Антон Дробович.

Он подчеркнул, что личный дневник отражает опыт конкретного человека и требует контекста. При публикации должны быть четко разделены текст автора, перевод, редакторские примечания, исторические комментарии и материалы, добавленные составителями.

Председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко рассказала, что команда постоянно возвращалась к этическим вопросам в ходе работы над изданием.

"Для нас было чрезвычайно важно сделать всё правильно. Самым сложным было то, что мы не знали, как именно правильно. Это наш первый опыт, в котором у нас не было права на ошибку. У нас не было задачи шокировать. У нас была задача сделать всё правильно", – сказала Наталья Емченко.

По её словам, во время подготовки книги команда советовалась с семьёй Екатерины, соблюдала грань между авторскими записями и прилагаемыми материалами и отказывалась от решений, направленных исключительно на вызов сильной эмоциональной реакции.

Отдельной темой разговора стало значение личных свидетельств для документирования военных преступлений и будущего правосудия. Правозащитница Александра Матвийчук отметила, что пострадавшие могут по-разному определять справедливость.

"Для кого-то справедливость – увидеть обидчиков за решеткой, для кого-то – получить компенсацию, для кого-то – узнать правду о том, что случилось с самыми близкими. Для кого-то важно быть услышанным или услышанной, поделиться своей болью и получить публичное признание. И все это – справедливость", – отметила Александра Матвийчук.

Она пояснила, что личные записи могут сохранять детали событий, помогать в проверке информации и дополнять другие материалы. Для использования в конкретном производстве необходимо установить происхождение документа, проверить описанные обстоятельства и сопоставить их с другими источниками.

Врач из Мариуполя Андрей Серветник, который в 2022 году возглавлял городскую больницу № 4, говорил о том, насколько точно дневник передает повседневную жизнь осажденного города.

"В первую очередь это память. Во-вторых – справедливость. Справедливость для погибших, для тех, кто выжил, для всего мира", – говорит Андрей Серветник.

Модератор встречи Николай Осиченко, который также пережил осаду Мариуполя, обратил внимание на конкретные бытовые детали в записях Екатерины. В частности, 8 марта снегопад стал для многих жителей города возможностью набрать воду.

Отрывки из дневника во время презентации зачитала ведущая Анна Заклецкая. Художественное оформление книги создал Антон Логов. Арт-куратор музея "Голоса мирных" Анастасия Ищенко представила экспозицию, посвященную Екатерине Савенко, ее записям и Мариуполю.

Гости мероприятия также получили открытки с семенами цветов. Их создали с учетом многочисленных упоминаний Екатерины о цветах и мирном, цветущем Мариуполе.

Книга "Дневник Екатерины Савенко" уже поступила в украинские книжные магазины. Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова также готовит электронную и аудиоверсии издания и ведет переговоры о переводах и публикации книги за рубежом.

Выставка, посвященная "Дневнику Екатерины Савенко", пройдет в Киеве с 21 июля до конца августа.

Посетить её можно бесплатно в Музее истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7. График работы: среда – воскресенье, 12:00 – 19:00.

Организатор выставки – Музей "Голоса мирных" – крупнейший в мире архив историй мирных людей о войне России против Украины. На сегодняшний день коллекция Музея насчитывает более 145 000 историй.