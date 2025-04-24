'Пытки и голодание в плену не прошли бесследно': от тяжелой болезни скончалась украинская военная Татьяна Садома. Фото

Из-за онкологического заболевания 23 апреля скончалась Татьяна Садома – мастер-сержант Государственной специальной службы транспорта. Она встретила полномасштабную войну в Мариуполе, находилась на "Азовстале" и защищала Мариуполь как связная, после чего провела более пяти месяцев в российском плену.

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О трагической новости сообщил на Facebook-странице Шептицкий городской совет (Львовская область). "К сожалению, 23 апреля Татьяна Садома отошла в вечность. Это невосполнимая потеря для родных, друзей и побратимов", – написала пресс-служба.

Садома Татьяна Васильевна, 1972 г.р., более 27 лет своей жизни посвятила войску.

Во время АТО/ООС она не раз выполняла боевые задания, а начало полномасштабного вторжения встретила на ротации.

"Далее – "Азовсталь" и более пяти месяцев плена. К сожалению, пытки и голодание в плену не прошли бесследно. Через месяц после увольнения с военной службы врачи обнаружили у Татьяны онкологическое заболевание. Для защитницы, пережившей ужас плена, борьба с недугом стала еще одним испытанием", – сообщили в горсовете.

"Ты навсегда останешься хорошим воспоминанием, потому что была надежным, справедливым, искренним человеком, с большим сердцем и доброй душой. Невыразимо жаль, что ты так рано ушла в засветы", – рассказала о военной ее подруге Анна.

Сама Татьяна Садома ранее вспоминала об ужасах плена в интервью проекту "Сердце Азовстали".

Она сообщила, что на "Азовстали" занималась координированием действий Сил обороны как связная, работала 24 часов в сутки.

"От связиста зависело очень многое – вовремя предупредить о массированном ударе, кого-то вызвать, отправить боеприпасы на позиции... Нас обстреливали с моря, неба и с земли. В основном это были массированные удары, в том числе трехтонными и пятитонными авиабомбами", – вспоминала наша защитница.

Она вместе со своим подразделением, выполняя приказ высшего командования, вышла с территории завода "Азовсталь" 18 мая 2022 года. Пленных украинцев отвезли в Оленевку.

"Только в три ночи нам принесли "ужин" – 40 граммов каши и кусочек хлеба", – рассказывала Садома.

Пленные тогда спали прямо на каменном полу. Им давали пить неочищенную воду из озера, которую, как сказала женщина, было важно назвать даже технической. За время плена защитница потеряла более 30 килограммов веса.

После перевода в одну из российских колоний Садому пытали. "Меня спросили кто такой Степан Бандера. Когда я ответила, что это культурный и политический деятель, меня сразу поставили на растяжку и применяли электрошокер", – заявила она о военном преступлении врага.

Интервью Героини, которое было опубликовано в 2023 году:

Как писал OBOZ.UA, ранее на фронте в результате вражеского обстрела погиб 34-летний военный из Ворзеля Киевской области, участник АТО Александр Неточаев. Он защищал Украину с 2016 года.

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