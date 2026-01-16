Пытался незаконно перейти Прут: пограничники спасли нарушителя, который провалился под лед. Фото

На границе с Румынией пограничники спасли мужчину, который провалилсяпод лед в попытке незаконно пересечь границу. Нарушителя доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в пятницу, 16 января. Разоблачить себя стражам границы горе-беглец решил, когда его состояние здоровья ухудшилось.

О своем пребывании в пограничной зоне и угрозе его жизни мужчина сообщил полицейским на горячую линию. Во время поисковых действий правоохранители обнаружили следы и лестницу, с помощью которой нарушитель преодолел заградительный забор.

Следы привели поисковую группу на берег Прута, где и находился пострадавший. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нарушитель признался, что планировал перейти на соседний берег и добраться до Румынии, но после падения под лед понял, что выбраться уже не сможет. На правонарушителя составлен админпротокол.

Напомним, в Житомирской области пограничники обнаружили мужчину с тяжелыми обморожениями после попытки незаконного пересечения государственной границы. Инцидент произошел в лесном массиве, где двое граждан пытались нелегально добраться до стран ЕС. Один из них не выдержал дороги и был оставлен напарником без помощи под открытым небом.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда спасли мужчину из Днепропетровской области, который пять суток блуждал в горах. Он планировал незаконно пересечь границу в направлении Румынии, однако потерялся, был обессилен и вынужден просить о помощи.

