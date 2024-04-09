Российские Z-патриоты кусают локти – такой русофобии, которая сейчас существует в Украине и мире, на болотах еще не видели. Одной из главных целей своей кровавой СВО Путин хотел добиться денацификации Украины, возвращения ее в сферу влияния "старшего брата" - России и признания себя одной из ветвей триединого народа. Сейчас приходится признать – все пошло ровно наоборот.

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Про такий високий рівень національної самосвідомості українців Степан Бандера міг тільки мріяти. Якщо раніше, до захоплення Криму і второгнення російської армії на Донбас, українці переважно симпатизували Росії і ставилися до росіян лояльно, то тепер, особливо після повномасштабного вторгнення, всі мешканці країни стали ярими українськими націоналістами.

Такого ефекту не очікував ніхто. Російські блогери визнають - саме Путін і його СВО з масованими обстрілами українських міст і селищ домоглися того, про що Бандера і мріяти не міг. То, виходить, Путін - працює на користь українському націоналізму? Чому ж тоді Z-патріоти не протестують проти його політики, не виходять на демонстрації спротиву? Однак все, що можуть російські патріоти - це підтримувати дії кремлівського карлика та скаржитися в соцмережах, що все пішло трохи "не туди". Все, що вони наразі можуть - це визнати, що війна пробила прірву між колись братніми народами, і прірва ця щодня лише поглиблюється.