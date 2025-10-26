Прошлое больше не будет держать: эти знаки зодиака скоро почувствуют свободу
Ближайшие дни принесут ожидаемое освобождение трем знакам зодиака. Они смогут избавиться от старых страхов, сомнений или ситуаций, которые не позволяли им идти вперед.
Более светлый период в жизни ждет Скорпиона, Козерога и Рыб, пишет Madeinvilnius. Перед ними откроются новые возможности, они почувствуют вдохновение и внутреннее спокойствие.
Скорпион
Скорпионы, которые чувствовали себя эмоционально и внутренне застрявшими, теперь переродятся. Они простят прошлое, получат ясность в различных ситуациях и с новой энергией встретят новые вызовы. Возможно духовное или эмоциональное обновление. В отношениях будет ясность и свобода от сомнений.
Козерог
Козерогам пришло время избавиться от стресса или освободиться от бремени обязанностей. Облегчение вас ожидает в финансовых и в личных делах. Новый период в вашей жизни будет полон света и силы. Ожидайте созидательных изменений на работе. В отношениях вы сможете избавиться от старых обязательств или страхов. Пусть прошлое больше вас не держит.
Рыбы
В жизни Рыб начинается период ясности, эмоционального равновесия и надежды. Если вы чувствовали тревогу и неопределенность, то к вам снова вернется гармония. Это время духовного спокойствия и вдохновения. В отношениях или творчестве могут произойти положительные изменения. К вам вернется вера в себя и будущее.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.