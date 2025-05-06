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Проще не бываем: рецепт самого вкусного, летнего торта "Битое стекло"

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Проще не бываем: рецепт самого вкусного, летнего торта 'Битое стекло'

Торт "Битое стекло" – один из самых простых и легких домашних десертов, без теста, муки, выпечки. Всего лишь для основы понадобится сметана и желе. 

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Торт "Битое стекло"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта "Битое стекло" из сметаны и желе.

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • сметана 20% – 350 мл
  • сгущенка – 150 мл
  • молоко – 100 мл
  • желе – 6 п
  • вода – 200 мл воды на каждую пачку желе
  • желатин – 25 г
  • молоко – 150 мл

Способ приготовления: 

1. Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Приготовьте по пропорции 1 пачку на 200 мл воды. Заливаем в форму. Ставим в холодильник до полного застывания.

Как правильно готовить десерт

2. В отдельной емкости смешайте 25 гр желатин из 150 мл. молока, оставьте эту смесь на 10-15 минут, позволяя желатину набухнуть. Затем надо эту смесь нагреть (не кипятить) на водяной бане до полного растворения желатина. Смешиваем сметану, сгущенку и молоко. Вливаем растворенный желатин (чуть теплый). 

Приготовление десерта

3. Достаем из холодильника застывшее желе, нарезаем на кубики и перекладываем в форму ( предварительно смазываем маслом) в произвольном порядке, поливаем кремом из сметаны. Далее желейный десерт должен хорошо застыть (желательно всю ночь в холодильнике).

Готовый десерт

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