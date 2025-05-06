Проще не бываем: рецепт самого вкусного, летнего торта "Битое стекло"
Торт "Битое стекло" – один из самых простых и легких домашних десертов, без теста, муки, выпечки. Всего лишь для основы понадобится сметана и желе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта "Битое стекло" из сметаны и желе.
Ингредиенты:
- сметана 20% – 350 мл
- сгущенка – 150 мл
- молоко – 100 мл
- желе – 6 п
- вода – 200 мл воды на каждую пачку желе
- желатин – 25 г
- молоко – 150 мл
Способ приготовления:
1. Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Приготовьте по пропорции 1 пачку на 200 мл воды. Заливаем в форму. Ставим в холодильник до полного застывания.
2. В отдельной емкости смешайте 25 гр желатин из 150 мл. молока, оставьте эту смесь на 10-15 минут, позволяя желатину набухнуть. Затем надо эту смесь нагреть (не кипятить) на водяной бане до полного растворения желатина. Смешиваем сметану, сгущенку и молоко. Вливаем растворенный желатин (чуть теплый).
3. Достаем из холодильника застывшее желе, нарезаем на кубики и перекладываем в форму ( предварительно смазываем маслом) в произвольном порядке, поливаем кремом из сметаны. Далее желейный десерт должен хорошо застыть (желательно всю ночь в холодильнике).
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