Проще, чем 'Шуба': полезная закуска-салат из свеклы и сельди за 5 минут

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Ее можно также мариновать, запекать, варить.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски-намазки из филе сельди, с плавленным сыром и специями.

Ингредиенты:

Филе сельди 150 г

Свекла 1 шт. (150 г)

Сыр плавленый 1 шт. (90 г)

Масло сливочное (мягкое) 50 г

Петрушка свежая 1 веточка

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите, после остудите и натрите.

2. Филе сельди и плавленый сыр крупно нарежьте. Свеклу очистите и натрите на крупной терке.

3. Соедините в чаше блендера сыр, сельдь, свеклу и мягкое сливочное масло. Добавьте соль и черный молотый перец. Измельчите ингредиенты блендером. Масса должна стать пастообразной. Переложите намазку из сельди со свеклой и плавленым сыром в баночку с крышкой и поставьте на 30 минут в холодильник. Закуска готова!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: