Проще, чем "Шуба": полезная закуска-салат из свеклы и сельди за 5 минут
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Ее можно также мариновать, запекать, варить.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски-намазки из филе сельди, с плавленным сыром и специями.
Ингредиенты:
- Филе сельди 150 г
- Свекла 1 шт. (150 г)
- Сыр плавленый 1 шт. (90 г)
- Масло сливочное (мягкое) 50 г
- Петрушка свежая 1 веточка
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу сварите, после остудите и натрите.
2. Филе сельди и плавленый сыр крупно нарежьте. Свеклу очистите и натрите на крупной терке.
3. Соедините в чаше блендера сыр, сельдь, свеклу и мягкое сливочное масло. Добавьте соль и черный молотый перец. Измельчите ингредиенты блендером. Масса должна стать пастообразной. Переложите намазку из сельди со свеклой и плавленым сыром в баночку с крышкой и поставьте на 30 минут в холодильник. Закуска готова!
