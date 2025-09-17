УкраїнськаУКР
русскийРУС

Проще, чем "Шуба": полезная закуска-салат из свеклы и сельди за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,7 т.
Проще, чем 'Шуба': полезная закуска-салат из свеклы и сельди за 5 минут

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Ее можно также мариновать, запекать, варить. 

Видео дня
Что приготовить из полезной свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски-намазки из филе сельди, с плавленным сыром и специями. 

Ингредиенты: 

  • Филе сельди 150 г
  • Свекла 1 шт. (150 г)
  • Сыр плавленый 1 шт. (90 г)
  • Масло сливочное (мягкое) 50 г
  • Петрушка свежая 1 веточка
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу сварите, после остудите и натрите. 

Очищенная свекла

2. Филе сельди и плавленый сыр крупно нарежьте. Свеклу очистите и натрите на крупной терке.

Сельдь для блюд

3. Соедините в чаше блендера сыр, сельдь, свеклу и мягкое сливочное масло. Добавьте соль и черный молотый перец. Измельчите ингредиенты блендером. Масса должна стать пастообразной. Переложите намазку из сельди со свеклой и плавленым сыром в баночку с крышкой и поставьте на 30 минут в холодильник. Закуска готова!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: