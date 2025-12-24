Проект об обороне Мариуполя от 'Сердца Азовстали' получил награду CSR Ukraine 2025

"М86: Летопись обороны Мариуполя" от "Сердце Азовстали" получил престижную награду CSR Ukraine 2025ГО "Сердце Азовстали" стало победителем конкурса CSR Ukraine "Бизнес, который меняет страну 2025" в номинации "Бизнес и национальная идентичность" с проектом "М86: Летопись обороны Мариуполя".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе организации. "Наш кейс "М86: Летопись обороны Мариуполя" – о памяти, правде и сохранении истории города и его защитников. Это признание важности фиксации подвига тех, кто стал на защиту Мариуполя, и напоминание, что национальная идентичность формируется через реальные истории мужества, стойкости и ответственности. Для нас эта награда – не о победе, а о доверии и общей миссии: хранить память об обороне Мариуполя и поддерживать его защитников и их семьи", – говорится в сообщении.

"Летопись обороны Мариуполя" рассказывает о героях, которые совершили этот подвиг и о реальных событиях, которые происходили во время обороны Мариуполя. В нем впервые собрана поденная хроника борьбы за город в начале полномасштабного вторжения на основе свидетельств защитников: с 24 февраля до 20 мая 2022 года, когда защитники города по приказу командования вышли из "Азовстали". Проект создан в плотном сотрудничестве со всеми юнитами, которые обороняли город Мариуполь и полностью базируется на первоисточниках. С первоисточниками и открытыми источниками информации работала уникальная профессиональная команда, которая состояла из историков, журналистов и военных экспертов.

Напомним, проект "Сердце Азовстали" был создан в 2023 году Ринатом Ахметовым для поддержки защитников Мариуполя и их семей. Организация уже поддержала более 7000 защитников Мариуполя – лично или через членов семей. Создана комплексная экосистема поддержки, которая включает физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержку в получении образования и трудоустройстве и тому подобное.