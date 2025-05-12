Продолжает доминировать холодная воздушная масса из северных широт: синоптики сказали, какой будет погода на этой неделе

В течение недели, с 13 по 16 мая, в Украине будет сохраняться влияние холодных воздушных масс с северных широт. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, заметного потепления в ближайшее время не ожидается.

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В Укргидрометцентре также предупредили о заморозках и умеренных осадках. В Карпатах возможны дожди с мокрым снегом.

"В ближайшей синоптической перспективе ощутимого такого повышения температуры пока не видно", – сказала Птуха.

Неустойчивая погода с кратковременными дождями будет держаться преимущественно днем, тогда как по ночам будет преимущественно сухо. Вторник и среда обойдутся без серьезных осадков, но небо будет оставаться облачным из-за фронтов далекого циклона.

"Итак, на синоптической маме можно видеть, что циклон находится далековато, на северо-восток от территории Украины. Вот его атмосферные фронты и влияют. Украина находится в поле такого пониженного атмосферного давления, поэтому во вторник и среду ночью без осадков погода, а в дневные часы, за счет вот этой неустойчивости, временами небольшие дожди", — отметила Птуха.

В четверг с северо-запада поступит более интенсивный атмосферный фронт, который принесет умеренные дожди в западные и северные области, а в центральных регионах возможны кратковременные осадки. В пятницу этот фронт продолжит движение на восток, охватывая новые регионы.

Синоптик предупредила, что ветер будет меняться с северо-западного на юго-западный, его скорость будет достигать 5-12 м/с, а 15 мая возможны порывы до 18 м/с в западных и северных регионах из-за прохождения атмосферного фронта. Температурный фон будет оставаться ниже сезонной нормы.

По словам Птухи, в ночные часы температура будет опускаться до +2...+8°C, а в западных и Винницкой областях возможны заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°C в предутренние часы. Днем столбики термометров будут подниматься лишь до +10...+15°C, на юго-востоке — до +18°C.

"В Карпатском регионе временами небольшие дожди. Во время прохождения атмосферного фронта 15 мая там могут быть дожди с мокрым снегом и температура также невысокая — ночью около 0, днем - +5...+10 градусов", — отметила Птуха.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине летом 2025 года может стать аномально теплой. Средняя температура может быть на два градуса выше нормы. Самая высокая температура вероятна в июле.

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