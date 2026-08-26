Привычное размещение холодильника на кухне больше не в моде: какой тренд покорил мир

В 2026 году всё большую популярность приобретает решение, при котором холодильник полностью скрывают за фасадами кухонной мебели. Такой подход позволяет сделать интерьер более целостным и уменьшить количество элементов, привлекающих внимание.

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Об этом тренде пишет польское издание Kobieta. Там отмечают, что кухня все чаще становится частью гостиной и общей жилой зоны, поэтому владельцы домов обращают внимание не только на функциональность, но и на общий вид интерьера.

Раньше холодильник часто размещали в нише между кухонными шкафами. Однако его дверцы оставались на виду и нередко отличались по цвету от остальной мебели.

Теперь холодильник полностью скрывают за фасадами, идентичными остальной кухонной мебели. Благодаря этому бытовая техника становится практически незаметной, а вся кухня воспринимается как единый блок. Такой подход делает помещение более организованным и визуально просторным.

В современных интерьерах кухню всё чаще объединяют с гостиной. В такой планировке каждый предмет влияет на общее впечатление от комнаты, поэтому владельцы жилья ищут способы уменьшить визуальный беспорядок.

Встроенный холодильник позволяет скрыть технику и сохранить единый облик кухонной и жилой зон. В то же время такое решение имеет и определенные недостатки.

Прежде всего, встроенный холодильник требует точного планирования ещё на этапе проектирования кухни. Его покупка и установка обычно обходятся дороже, чем в случае с традиционными моделями.

Также необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. Замена такого холодильника на другую модель в будущем может оказаться более сложной, поскольку часто требует внесения изменений в уже установленную мебель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько в среднем служит холодильник и когда его стоит менять. В то же время эксперты советуют не спешить покупать новый прибор после поломки, ведь около 87% его неисправностей можно устранить с помощью ремонта.

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