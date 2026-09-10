Привлечено почти 715 млн грн на помощь военным и успешный аудит Baker Tilly – в БФ "Хартия" отчитались за четыре года войны

За четыре года работы, с 2022 по 2025 год, благотворительный фонд "Хартия" привлек почти 715 млн грн на обеспечение 2-го корпуса Национальной гвардии Украины. За это время военным передали сотни разведывательных и FPV-дронов, средства РЭБ, приборы ночного видения, системы связи, автомобили, генераторы и другое необходимое оборудование.

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О результатах работы фонда рассказал его основатель Всеволод Кожемяко в интервью Цензор.НЕТ. Независимый аудит международной компании Baker Tilly подтвердил прозрачность всех расходов.

Baker Tilly проверила использование почти 715 млн грн

Независимый аудит отчета БФ "Хартия" завершился 31 июля 2026 года. Проверку проводила Baker Tilly Ukraine — компания, которая более 25 лет работает в сфере аудита и консалтинга и является независимым членом международной сети Baker Tilly International.

В рамках аудита специалисты проанализировали банковские операции фонда, поступления средств, расходы и направления их использования. Аудиторы выразили немодифицированное мнение относительно финансовой отчетности. Это означает, что по результатам проверки специалисты не увидели оснований для изменения своей оценки достоверности финансовой отчетности.

По словам Кожемяко, решение провести проверку именно сейчас связано со значительным расширением деятельности организации.

В 2022 году общий объем поступлений фонда составил 14,5 млн грн, тогда как в 2025 году эта сумма выросла до 354 млн грн. Всего за четыре года фонд привлек почти 715 млн грн.

"Вместе с суммами росли количество закупок, объем документов, сложность логистики и ответственность перед людьми и компаниями, которые нам помогают. Поэтому мы решили передать финансовую информацию за весь этот период на проверку независимой компании международного уровня", — пояснил основатель фонда.

Что было передано военным за четыре года

Основным направлением работы БФ "Хартия" с самого начала остается обеспечение подразделений. Фонд работает по принципу быстрого реагирования: получает от военных информацию о потребностях, ищет финансирование, закупает необходимое оборудование и организует его передачу.

За 2022–2025 годы подразделения получили от фонда:

- более 970 дронов DJI и Autel, в том числе Mavic 3T, 3E, 3 Pro, Matrice 4T и 4E;

- более 1143 FPV-дронов различных типов и модификаций;

- системы радиоэлектронной борьбы, средства противодействия беспилотникам и комплектующие к ним;

- более 140 приборов ночного видения AGM PVS-14;

- системы связи, спутниковый интернет и комплекты Starlink;

- около 15 тысяч километров оптоволокна для FPV-систем;

- автомобили, генераторы и другое энергетическое оборудование;

- материалы и оборудование для обустройства командных пунктов 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Один из крупных текущих проектов фонда —"Купянские вампиры". В его рамках военным уже передали 135 беспилотников "Вампир", ещё десять находятся на этапе заключения договоров, а сбор средств продолжается.

Кожемяко подчеркнул, что главным результатом работы благотворительного фонда является не сумма в финансовой отчетности, а то, как привлеченные средства превращаются в конкретную помощь военным.

"Не цифра в финансовом отчете, а дрон в небе, связь на позиции, ночное видение у военного, генератор в командном пункте. Деньги для благотворительного фонда не могут быть конечным результатом. Результат начинается тогда, когда необходимое оборудование оказывается в руках военных", – отметил основатель БФ "Хартия".

Как фонд определяет потребности и какие программы реализует

Потребности в снабжении определяют сами военные.

"Мы не решаем за военных, что им нужно. Корпус определяет приоритеты, технические характеристики и необходимое количество оборудования. Фонд находит финансирование, работает с поставщиками, организует оплату и доставку", – рассказал Кожемяко.

В первую очередь фонд закупает то, чего не хватает в рамках государственного обеспечения, или то, что военным нужно получить быстрее. При этом "Хартия" опирается на экспертизу самого корпуса, поэтому не содержит отдельного штата специалистов, которые дублировали бы работу военных экспертов.

После получения товар заносится в учет, а его передача военным подтверждается соответствующими документами. Таким образом, можно проследить весь путь средств — от их поступления в фонд до конечного получателя; именно эту информацию также получили аудиторы Baker Tilly.

В настоящее время БФ "Хартия" работает по нескольким основным программам. Ключевой остается "Программа обеспечения подразделений оборудованием", направленная на удовлетворение самых неотложных потребностей военнослужащих.

Отдельное направление — "Призыв Хартии", программа рекрутинга и привлечения людей к службе в составе корпуса. Она включает информационные кампании, создание и размещение видео- и фотоматериалов, а также проведение рекрутинговых, культурных и других мероприятий.

Программа "Патронат" реализуется совместно с патронатной службой 2-го корпуса НГУ "Хартия". Она предусматривает поддержку военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы, контузии или увечья, а также помощь их семьям, в частности в вопросах лечения и протезирования.

Еще одно направление — "Хартия-Хабы". Это многофункциональные центры, призванные поддерживать и укреплять связь между армией и обществом. Фонд обеспечивает аренду помещений, приобретение, поставку и содержание необходимых для их работы материально-технических ресурсов.

Кроме того, фонд реализует крупные проекты, о которых не может рассказывать из соображений безопасности. Все программы, по словам Кожемяко, преследуют общую цель — поддерживать военных во время службы, помогать привлекать новых людей в армию и оказывать помощь бойцам и их семьям после ранений.