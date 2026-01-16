Пришло время стать звездой! Гороскоп для Весов на 2026 год

Прекрасная Венера является управительницей Весов, поэтому вы являетесь одним из самых милых, привлекательных и очаровательных знаков зодиака. Вы общительны, потому что наслаждаетесь обществом других. У вас изысканный вкус, и вы цените красоту в своем окружении.

В этом году вы будете выглядеть успешными, богатыми и уверенными. Ожидайте повышения на работе и публичного признания, пишет OBOZ.UA.

Общий прогноз

Однако, другое влияние сузит ваше внимание к партнерским отношениям, которые являются сложными. Некоторые из них могут закончиться. Новое влияние даст вам свежий взгляд на мир. Будьте открыты к изучению и исследованию необычных дисциплин. Этот звонок пробуждения - это то, чего с вами никогда раньше не случалось.

Отношения

В этом году романтика будет страстной и интенсивной. Вам, возможно, придется заботиться о ком-то из близких. Впервые за 30 лет Сатурн будет в противоположном положении к вашему знаку, что заставит вас захотеть переосмыслить себя в собственных рамках. Это испытает ваши отношения. Если люди предъявляют к вам требования, которые вам не нравятся, эти отношения могут закончиться. К лету ваша популярность возрастет. Что бы вы ни потеряли сейчас, это вернется к вам в еще большем количестве!

Дом

Члены семьи будут иметь основания гордиться вами в этом году благодаря повышению в должности, наградам и признанию, которые являются явным свидетельством вашего успеха в мире. Они разделят этот успех благодаря сотрудничеству и будут наслаждаться лучшими льготами. Вы можете побаловать свою семью отпусками, прогулками, интересными мероприятиями для своих детей.

Мантра Весов на 2026 год

"Я люблю свою популярность и имею прекрасную репутацию!"

Ваши счастливые дни в 2026 году

9, 10 января

5, 6, 7 февраля

4, 5, 6 марта

1, 2, 28, 29, 30 апреля

25, 26, 27 мая

22, 23 июня

19, 20 июля

15, 16, 17 августа

11, 12, 13 сентября

9, 10 октября

5, 6, 7 ноября

2, 3, 4, 30, 31 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

