Принимают ванны и делают 'массаж': дикие кабаны в Карпатах устроили 'СПА' в лесу. Фото и видео

В Карпатах дикие кабаны устроили настоящее "СПА" прямо в лесу, и это зафиксировали фотоловушки WWF-Украина. Животные купаются в ручьях, чешутся о деревья и передвигаются стадом, демонстрируя свое естественное поведение.

Эти кадры позволяют лучше понять жизнь диких свиней в естественной среде, без вмешательства человека. Об этом сообщает WWF-Украина.

Фотоловушки, установленные на территории Ужанского национального природного парка, зафиксировали кабанов во время купания в воде и грязевых "ваннах". Такие процедуры помогают регулировать температуру тела, избавляться от паразитов и ухаживать за кожей. Другие кадры показывают, как животные трется о кору деревьев, снимая зуд и очищая щетину от грязи.

Кроме того, на видео видно группу кабанов, которая передвигается вместе, держась стадом – типичный социальный формат для этого вида. Дикая свинья активно метит территорию, оставляет запаховые метки и царапины клыками, что помогает обозначать границы участков и сигнализировать о своем присутствии.

Эти наблюдения проводились в рамках международного проекта LECA, который поддерживает сосуществование и сохранение карпатских крупных хищников. Фотоловушки позволяют ученым отслеживать поведение животных в естественной среде, не беспокоя их.

Дикая свинья, или вепрь, является предком домашних свиней и одним из самых адаптивных млекопитающих планеты. В Украине ареал вида охватывает лесные и лесостепные регионы, а в Карпатах они поднимаются до высоты 1800 метров. Кабаны ведут преимущественно ночной образ жизни, всеядные, могут проходить 5–6 км в сутки в поисках пищи, а во время осенних путешествий – 20–40 км.

Они мощные и выносливые, длина тела достигает 2 метров, высота в холке – до 1,1 м, вес – до 350 кг. Тело покрыто жесткой щетиной, окраска варьируется от темно-серого до коричневого, самцы имеют развитые клыки и "гривастые" затылки, молодь легко узнать по полосатой окраске.

Эксперты WWF подчеркивают важность сезона тишины, который длится с 1 апреля по 15 июня. В этот период животные размножаются и воспитывают потомство, поэтому люди должны минимизировать вмешательство: не шуметь, не разрушать гнезда, не трогать животных и держать собак на поводке.

Нарушение режима тишины влечет за собой штрафы: для граждан – от 510 до 850 грн, для должностных лиц – от 850 до 1190 грн. Такие ограничения помогают защищать дикую природу и поддерживать естественные процессы в Карпатах.

