Приложение Резерв+ временно не будет работать: названа причина и сроки

Министерство обороны Украины сообщило, что 11 октября с 00:00 до 06:00 приложение Резерв+ временно не будет работать. Причина – плановые технические работы в реестре "Оберег".

В связи с этим пользователи не смогут получить услуги или обновить свои документы. Об этом сообщила пресс-служба МОУ.

"11 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут продолжаться плановые технические работы В это время в приложении Резерв+ временно нельзя будет получить услуги или обновить документ", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, стоит заблаговременно загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения необходимо нажать три точки и выбрать опцию "Загрузить PDF".

Технические работы завершатся в 06:00, после чего сервисы Резерв+ возобновят работу в обычном режиме. Пользователей просят учесть временные ограничения, чтобы избежать неудобств.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел автоматическую постановку на воинский учет через Резерв+. Поэтому тем, кто подлежит мобилизации, больше не нужно посещать ТЦК.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после последнего обновления приложения Резерв+ некоторые пользователи заметили новый статус – "требует базовой общевойсковой подготовки". Появление такого уведомления свидетельствует о том, что в военном реестре нет данных о военно-учетной специальности этого лица.

