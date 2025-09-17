В 'Резерв+' появился новый статус: что означает 'нуждается в прохождении БОВП'

После последнего обновления приложения Резерв+ некоторые пользователи заметили новый статус – "требует базовой общевойсковой подготовки". Появление такого уведомления свидетельствует о том, что в военном реестре нет данных о военно-учетной специальности этого лица.

Об этом сообщила представитель Министерства обороны Украины Галина Воловина. "Реестр не знает, какая у лица военно-учетная специальность как у военнообязанного", – объяснила она.

Это может означать, что лицу придется пройти базовую военную подготовку, если оно не имеет подтвержденной другой военной специальности.

Кто проходит БОВП

С 1 сентября 2025 года для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет вводится базовая общевойсковая подготовка продолжительностью 90 дней в высших учебных заведениях или военных центрах, с последующим автоматическим занесением на учет в ТЦК и СП.

После завершения курса молодые люди получают военно-учетную специальность и становятся военнообязанными.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", их не будут принудительно призывать. До 25 лет мобилизация возможна только по их желанию после заключения контракта с Вооруженными силами Украины.

Напомним, в период переоформления отсрочек для военнообязанных украинцев возникают огромные очереди в ТЦК и СП, поэтому в мобильном приложении Резерв+ планируется автоматическое продление отсрочек.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа в Украине расширили возможности мобильного приложения Резерв+ для оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать запрос могут супруги, у которых муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

