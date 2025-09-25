Больше не нужно посещать ТЦК: в Украине ввели автоматическую постановку на воинский учет через Резерв+

Кабинет министров Украины ввел автоматическую постановку на воинский учет через Резерв+. Поэтому тем, кто подлежит мобилизации, больше не нужно посещать ТЦК.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В частности, например, взятие на учет призывников отныне возможно дистанционно.

"Правительство приняло инициированное Минобороны решение об автоматизации постановки и снятия граждан с воинского учета. Больше не нужно посещать ТЦК и СП для постановки на учет или снятия с него по достижении предельного возраста. Процессы будут происходить автоматически", – говорится в сообщении ведомства.

Основные изменения:

– Постановка на учет призывников (17 лет) возможна дистанционно через приложение Резерв+. Прохождение ВВК необязательно.

– Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически.

– Автоматизировано снятие с учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после последнего обновления приложения Резерв+ некоторые пользователи заметили новый статус – "требует базовой общевойсковой подготовки". Появление такого оповещения свидетельствует о том, что в военном реестре нет данных о военно-учетной специальности этого лица.

