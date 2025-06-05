Приехали с сыном к родителям в гости и погибли: в Прилуках российские дроны убили молодую маму с ребенком и бабушку, глава семьи разбирал завалы

В Прилуках Черниговской области российские дроны ударили по частному сектору. В результате погибла 46-летняя мама, ее 27-летняя дочь-полицейская и годовалый внук. Гасить пожар и разбирать завалы приехал отец полицейской, который возглавляет одну из пожарных частей.

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Все трое прятались в ванной

Ночью 5 июня российские войска нанесли удар по Прилукам Черниговской области. Два дрона типа "Герань-2" прилетели в частный сектор. Соседи рассказывают, что сначала был один удар, а вслед за ним второй.

Когда люди выскочили на улицу, то увидели, что частный дом семьи Виктории и Александра Лебедь разрушен и охвачен пламенем. В это время спасать людей сюда ехали сразу несколько пожарных подразделений. Среди них был и Александр Лебедь, глава семьи.

К сожалению, под завалами погибли его супруга – 46-летняя Виктория, 27-летняя дочь-полицейская Даша Шигида и ее годовалый сын Михасик. Все трое пытались укрыться от российского обстрела в ванной комнате, однако во время прямого попадания дрона погибли.

О полиции мечтала со школы

Даша Шигида с маленьким сыном приехали в гости к родителям в Прилуки. Лето в своем доме, собственный двор прекрасно подходили для маленького Михасика, который только начал ходить. Да и родители были рады понянчить внука.

Даша с 2020 года работала в патрульной полиции в Киеве, там она познакомилась со своим будущим мужем. В августе 2023 года они сыграли свадьбу, а уже зимой следующего года у них родился сын.

"Даша, еще когда училась в школе, мечтала стать полицейской. Не знаю почему, может, потому что у нее папа работал в пожарной части. И она хотела помогать и защищать людей. Она была очень светлым и добрым человеком, я не помню, чтобы она кого-то когда-то обидела", – рассказывает OBOZ.UA ее классный руководитель из Прилукского лицея №6 Людмила Калиш.

Еще в школе Даша увлекалась спортом, играла в школьной волейбольной команде, участвовала во всех соревнованиях и болела за команды учебного заведения.

К тому же она была не по годам ответственной, учителя могли на нее положиться. Когда после школы она поступила в Академию патрульной полиции, то очень этим гордилась.

Еще она старалась поддерживать отношения со своими одноклассниками. Хотя судьба разбросала их по разным городам, они контактировали через соцсети, встречались. Узнав о трагедии, ее одноклассники организовали сбор денег, чтобы поддержать отца и мужа Даши.

Если кто-то захочет помочь, то может перечислить деньги на карточку 4441 1111 2037 6177, собранную сумму обещают передать Александру Лебедю, который потерял своих близких и остался без жилья. С отцом осталась младшая дочь.