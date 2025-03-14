В Донецкой области в селе Ровное во время артиллерийского российского обстрела погибли два брата Тимофей и Максим, им было 11 и 13 лет. Их 14-летний друг Даниил был ранен, но умер в больнице, врачи не смогли его спасти. Семьи погибших детей приехали в село ненадолго, чтобы проведать свой дом.

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Погибли два брата и их друг

11 марта российские войска обстреляли из артиллерии село Ровное Мирноградской громады Донецкой области. В результате погибли два брата в возрасте 11 и 13 лет, Тимофей и Максим. Также тяжелые ранения получил и их товарищ, 14-летний Даниил. Его забрала скорая помощь, но врачи не смогли спасти жизнь подростка.

Ребята гуляли на одной из улиц села, когда начался обстрел. Местные жители рассказали OBOZ.UA, что семья братьев Тимофея и Максима переехала в Ровное прошлым летом.

"Они беженцы, приехали менее года назад, откуда – точно не помню, говорили, что из Авдеевки. Вроде бы в семье их было только двое детей. Да семья обычная, говорят, что ездили они в церковь в село Гришино, тут недалеко", – рассказал один из жителей.

Тимофей и Максим были пономарями в Покровском храме села Гришино. Об этом сообщили в Покровском викариатстве.

Погибший Даниил был местным жителем. Его отец работал на шахте, а мама была домохозяйкой.

В Мирноградской городской военной администрации также заявили, что еще в сентябре прошлого года семью братьев эвакуировали в Днепропетровскую область, в Павлоград. А семью Даниила еще в августе отправили в Днепр.

Почему семьи вернулись в село, которое обстреливается, неизвестно. Хотя в одной из местных групп писали, что накануне в Ровное приехали сразу несколько семей с детьми, чтобы проведать свои дома, навести в них порядок.

Село Ровное постоянно обстреливают россияне

Это село Ровное, как и многие населенные пункты по соседству, давно обстреливается россиянами. Еще в январе прошлого года тут случилась ужасная трагедия, погибла вся семья Самофаловых – супруги Александр и Дарья, их дети Ева и Руслан, племянник Богдан и мама Александра – Екатерина.

Супруги Александр и Дарья с детьми выехали из Ровного в Киев давно. Но они вернулись навестить родственников на новогодние и рождественские праздники. Ненадолго зашли в гости к маме Александра, Екатерине, чтобы поздравить ее.

А когда начали уже прощаться, Россия нанесла ракетный удар и всех их убила.

"Нас часто обстреливают. Тут уже остались только старики и те, кто не может бросить свой дом. Власти следят за тем, чтобы дети не оставались в селе, всех их вывозили. Но говорят, что семья приехала проведать свой дом. Кто мог подумать, что случится такое горе", – вздыхает жительница Ровного.

Жителей Мирноградской громады власти настойчиво просят уехать отсюда и ни в коем случае не рисковать собственной жизнью и жизнью своих детей.