На Украину надвигается очередная волна жары: синоптик предупредила о +37 и назвала даты

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять раскаленная воздушная масса тропического происхождения. Из-за неё страну накроет новая волна жары до +37 градусов. Впрочем, она продлится недолго. Уже в воскресенье жара покинет большинство регионов, а с середины следующей недели, когда придет более свежий воздух, в Украине могут установиться действительно комфортные погодные условия.

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Подробным прогнозом погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В ближайшие дни украинцы еще не почувствуют "дыхание осени", но определённые предпосылки для этого уже появятся ближе к середине следующей недели, в частности, возникнут погодные контрасты, отметила она. Зато в ближайшие дни Украине предстоит пережить еще одну волну жары, которая, к счастью, не будет слишком продолжительной. Над нашей страной находится"раскаленная воздушная масса тропического происхождения", пришедшая с Балкан. "Интенсивный ветер приносит к нам эту воздушную массу, поэтому будут достаточно высокие температуры".

В пятницу и субботу в стране сохранится жара. В четверг максимальная температура в большинстве областей достигнет +37 градусов. "В субботу только в западных областях температура может быть чуть ниже, +27…+32 градуса. В большинстве областей осадков не ожидается, но из-за того, что на запад придет малоактивный атмосферный фронт, там местами возможны кратковременные дожди и грозы, а также немного более низкие температуры", – сообщила Наталья Птуха.

В воскресенье в большинстве регионов также ожидается погода без осадков. Лишь ночью на севере, а днем в центре могут пройти локальные кратковременные грозовые дожди. Но ветер уже изменится, он будет с северо-запада, поэтому в некоторых регионах жара ослабнет. "Это пока не будет сильно ощутимо, ведь в ночные часы все равно будет +15… +20 градусов, только на западе страны ниже – ночью +11… +16 градусов, а днем +23… +28 градусов, в центральных областях до +32 градусов. Зато на востоке и юго-востоке еще будет сильная жара +35… +37 градусов", – уточнила синоптик.

В понедельник и вторник над Украиной вновь установится область повышенного атмосферного давления, что означает погоду без осадков. Но за счёт изменения воздушных потоков жара существенно ослабнет, а ночью даже будет ощущаться прохлада – температура в большинстве областей будет держаться на уровне +10… +15 градусов, на востоке до +19 градусов, на побережье морей до +22 градусов. Дневные максимумы также станут "умеренными и комфортными", на уровне +22… +28 градусов. "Только на юге и юго-востоке будет +27… +33 градуса, но уже без сильной жары", – сообщила Наталья Птуха.

Таким образом, жара в отдельных регионах Украины может сохраняться до вторника, но далее ожидается некоторая перестройка."В среду возможны изменения синоптических процессов, приход более активных атмосферных фронтов с дождями. Но эту информацию будем уточнять в начале следующей недели", – отметила синоптик.

Море в Одесской области начало охлаждаться?

"Конечно, постепенное влияние есть, но пока оно не настолько ощутимо, потому что вода меняет свое тепловое состояние медленно. Сейчас она достаточно прогрета, ее температура составляет +22…+23 градуса вдоль побережья. В целом это довольно комфортные значения температуры. Учитывая, что конец недели и выходные будут довольно жаркими, предпосылок к снижению температуры воды на побережье пока нет. В то же время с середины или в конце следующей недели изменения температуры водной поверхности могут стать более ощутимыми", – ответила Наталья Птуха.

Какую погоду синоптики ожидают в Украине на следующей неделе

По предварительным оценкам, в Украину может поступить более свежая воздушная масса. "Поэтому можем сказать, что со середины следующей недели уже не будет такой жары, которая наблюдается сейчас. Будет более комфортный режим погоды с умеренными значениями температуры. Что касается осадков – пока сложно сказать, так как есть расхождения в расчетах и оценках разных специалистов, поэтому с прогнозом будем воздерживаться и ждать", – отметила синоптик.

Подробный прогноз погоды в Украине по всем регионам

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал карты погоды на период до 25 августа. Судя по ним, украинцев ждут несколько жарких солнечных дней, а также смена погоды.

В субботу, 22 августа, на всей территории Украины синоптики прогнозируют солнечную, безоблачную, местами жаркую погоду. Ночные температуры будут держаться в пределах +17…+23 градусов – в Закарпатье до +25 градусов, на юге материковой Украины до +19 градусов. Зато днем в большинстве областей температура воздуха будет превышать отметку +30 градусов. Самая жаркая погода, до +34 градусов, в этот день будет на юге, юго-востоке и западно-востоке.

В воскресенье, 23 августа, в большинстве областей страны ожидается солнечная погода, при этом на севере, северо-западе, в Сумской и Полтавской областях возможна облачность. Прохладнее всего будет на западе, где ночью ожидается до +18… +20 градусов, днем до +23 градусов. На остальной территории будет на несколько градусов теплее. На юге и юго-востоке температура воздуха будет достигать +34 градусов.

В понедельник, 24 августа, в Украине ожидается небольшое похолодание. В Волынской области, Ровенской области и в соседних областях в этот день будет прохладнее всего. Ночью ожидается +11… +14 градусов, днем – до +22 градусов. Зато на остальной территории страны будет на несколько градусов теплее. Максимальная дневная температура на уровне +31 градус прогнозируется на востоке Украины.

Во вторник, 25 августа, на западе страны, в Сумской и Киевской областях возможна облачность, в то время как на остальной территории будет преобладать солнечная погода без осадков. Ночные и дневные температуры будут довольно умеренными. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 градусов на западе до +23 градусов в Одесской области, а днем – от +21 градуса в Сумской области до +28 градусов на юге страны.