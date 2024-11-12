Предложил взятку в $3000: на Волыни задержали мужчину, который хотел нелегально попасть в Беларусь. Фото

В Волынской области пограничный наряд поймал сна горячем очередного нарушителя государственной границы. Он пытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы, чтобы за несколько тысяч долларов попасть в Беларусь.

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За это уклонисту грозит уголовная ответственность. О событии сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что 26-летний мужчина планировал нелегально попасть с территории Волынской области в Беларусскую Республику.

Для этого он предложил правоохранителю пограничной службы взятку в $3000. Военнослужащий же сразу сообщил об этом внутреннюю безопасность ГПСУ.

"Нарушителя задержали при передаче первой части суммы – $2000", – говорится в сообщении.

Мужчине объявлено подозрение по ст. 369 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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