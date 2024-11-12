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Предложил взятку в $3000: на Волыни задержали мужчину, который хотел нелегально попасть в Беларусь. Фото

Марина Лисничук
Общество
1 минута
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Предложил взятку в $3000: на Волыни задержали мужчину, который хотел нелегально попасть в Беларусь. Фото

В Волынской области пограничный наряд поймал сна горячем очередного нарушителя государственной границы. Он пытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы, чтобы за несколько тысяч долларов попасть в Беларусь.

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За это уклонисту грозит уголовная ответственность. О событии сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что 26-летний мужчина планировал нелегально попасть с территории Волынской области в Беларусскую Республику.

Предложил взятку в $3000: на Волыни задержали мужчину, который хотел нелегально попасть в Беларусь. Фото

Для этого он предложил правоохранителю пограничной службы взятку в $3000. Военнослужащий же сразу сообщил об этом внутреннюю безопасность ГПСУ.

"Нарушителя задержали при передаче первой части суммы – $2000", – говорится в сообщении.

Предложил взятку в $3000: на Волыни задержали мужчину, который хотел нелегально попасть в Беларусь. Фото

Мужчине объявлено подозрение по ст. 369 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Предложил взятку в $3000: на Волыни задержали мужчину, который хотел нелегально попасть в Беларусь. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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