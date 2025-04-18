Правопорядок с неба: улицы Запорожья начнут патрулировать полицейские дроны. Видео

В Запорожье с 18 апреля начал работу полицейский аэропатруль. Дроны Национальной полиции, оснащенные камерами, уже отслеживают ситуацию в городе.

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Об этом сообщают правоохранители Запорожской области. Полицейские беспилотники будут достаточно высоко – как отметили в полиции, "дроны оснащены мощными камерами" и "будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета".

Основная цель аэропатруля – обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты.

"Жизнь в прифронтовом регионе – это ежедневная борьба за безопасность, стабильность и спокойствие. В условиях, когда угрозы появляются неожиданно, крайне необходимо внедрение новых инструментов, которые обеспечат скорость, точность и эффективность", – объяснили правоохранители введение инновации.

В полиции уточнили, что сейчас определены четыре рекреационные зоны, где дроны будут патрулировать в первую очередь.

Национальный заповедник "Хортица";

Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща";

Парк Победы;

Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга").

"Полицейские с помощью беспилотников не просто будут наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах", – пообещали правоохранители.

В полиции добавили, что применение таких технологий является шагом к "безопасной и контролируемой среде даже во время войны".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году верующие западного обряда (католики и протестанты) и восточного (православные и греко-католики) отмечают Воскресение Христово в одну дату – 20 апреля.

Соответственно, в Украине, в том числе и в Запорожье, на период Пасхи будут усилены меры безопасности. Экипажи полиции будут находиться вблизи мест богослужений и могут осуществлять выборочный обзор вещей граждан – более подробно об этом.

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