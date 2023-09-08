В історіі яка далі буде не зрозуміло хто більше задає шкоди для країни - ворожі ДРГ чи “свої" ДБР. Бо перші нас вбивають фізично, а другі нищать мрії про післявоєнну державу - справедливу і комфортну для вітчизняної економіки.

Видео дня

Нажаль більшість підприємців в таких сітуаціях піддаються тиску і намагаються порішати, хтось сворачує бізнес і інвестує за кордон, лише деякі б’ються в судах і тільки одиниці виносять свої історіі у публічну площину, скандалять та бьють у відповідь. Юрій Зозуля якраз з таких. І не дивно - з 2013 він був серед активних учасників та засновників Автомайдану.

Але безпечальні держрейдери вирішили, що зможуть закошмарити його дітище - Ікспарк. З початку року на його фб-сторінці стежу за цією боротьбою і от як розвивались події, цитую його історію в хронологічному порядку:

Зозуля Юрій:

"В мене була МРІЯ - створити найбільший активпарк СВІТУ в Києві. Щоб кожний українець незалежно від віку, достатку та фізичної підготовки знайшов собі ідеальний спорт та активне дозвілля з друзями, сімьєю та дітьми.

Мріяв зробить Ікспарк яскравою перлиною Києва такою, як Лавра, Ікспарк став би культовим містом для туристів та гостей Києва.

АЛЕ... з самого початку створення, з 2003 року, зіткнувся з шаленою бюрократією та хабарництвом держслужбовців, а пізніше з рейдерством та примусом до хабарів правоохоронців, політичновмотивованими атаками провладних силовиків та депутатів .

Після першої спроби віджиму підприємства та території Xpark в 2012-2013 році, нова спроба почалась у 2021 році… Але інструменти віджиму та рейдерства змінилися. Та і ми вже "пугані" і першим віджимом, і революцією, і війною, і пандемією, тому весь процес рейдерства і інструментів атак влади ми активно висвітлюємо в медіа та відпрацьовуємо з адвокатами.

На сьомий рік реалізаціі проекту Ікспарк (після перемоги на інвестконкурсі в 2013 році та підписання інвестдоговору в 2015) почалася нова атака силовиків на наше підприємство.

Ікспарк був заснован в 2003 році в Києві на територіі парку Дружби народів (зараз Муромець), для активного дозвілля, рекреації та спорту мешканців та молоді з середнім достатком (студентів, мешканців сусідніх районів та Києва). На 2021 рік Ікспарк став найбільшим активпарком Європи, був вже з досить розвинутою спортивною та рекреаційною інфраструктурою та мав багато досягнень. Майже на 25 га території інвестовано в 190 видів спорту та активностей, проведено біля 400 змагань з різних видів спорту та спортивних фестивалів (6 чемпіонатів та кубків Світу та Європи). В 2020 вейкпарк попав в 10ку найкращих вейкпарків світу, та в 2021 році по оцінкам гугл став другим по відвідуванню парком Києва (після зоопарку). На початку війни інвестори з підприємством створив укріпрайон, а на червень потужну зону підготовки військових дронполігон Муромець HUB, та інноваційний центр реабілітації поранених база 450.

І хоча в цьому проекті нема НІ КОПІЙКИ державних коштів і ми як Інвестори виконали всі свої зобов’язаня в тому числі і фінансові за договором, та продовжували розбудовувати спортивний парк - не зважаючи ні на пандемію, ні на війну, сезонні підтоплення, блекаути .

Не війна, а потужна атака держави в особі ДБР на наше підприємство привела до того шо з 2023 року ми прийняли рішення призупинити розвиток X-park в Києві в тих об'ємах, які ми хотіли на початку інвестиційного проекту в 2015 році, та вирішили зробити часткову релокацію і створити клон Xpark в Європі в більш інвестиційно і погодно привабливій країні, але нам не байдуже і дуже важливо, щоб наш досвід боротьби з корупційною бюрократичною владою був наукою для майбутніх інвесторів, які збираються вкладатися в інвестиції в Україну. Щоб не було неочікуваних розчарувань.

Перший позив атаки на парк був восени 2021 року…

Подальша схема атаки на Ікспарк базується виключно беззаперечних фактах, документах та на інсайдерскої інформації отриманої від наших симпатиків в держструктурах та аналізу дій силових структур та депутатів і може бути не точною і змінюватися, тому що атака на підприємство ікспарк триває вже півтора року.

В цей час починається війна між ОП і КМДА Кличко і здається, що атака на Ікспарк стає політичновмотивованою, як атака силовиків на "парк Кличка", хоча він ніякого відношення до Ікспарку не має, крім активного дозвілля.

Того цілі атаки від банального "примуса до хабаря" змінилися до “рейдерскіх":

1) атакувати Ікспарк як дотечний до Кличко

2) в одночас віджати ікспарк під депутата Владислава Трубіцина та його бізнеспартнерів з залученням ДБР як основного виконавця, а також прокурорів, суддів та поліції .

Восени 2021 року депутат Трубіцин вже головує в комісії підприємців Київради, наладив потік і активно збирає хабарі з мафів , за що потім 9 лютого 2022 року був затриманий НАБУ на хабарі 1,39 млн, і це тільки за погодження 10 МАФ !! (а їх в Києві більше 8 000). Трубіцин вийшов під заставу 14 млн.грн., і продовжує голосування і свою діяльність в Київраді.

Ідея була проста - знайти "заціпку", і разом з силовиками відкрити карну справу та розірвати інвестдоговір 2015 року і потім перезаключити інвестдоговір зі своєю компанією і фактично відібрати усі наші напрацювання з 2003 року.

Дійсно, багато хто Ікспарк пов'язують з мером Віталієм Кличко. Ми, як інвестори, стверджуємо, що ніколи Кличко не мав відношення до підприємств Xparkу. Ікспарк був створений виключно мною - засновником Зозулею Юрієм.

Ми дійсно товаришуємо з Кличко, разом займаємось спортом: вейкбордингом та кайтсерфінгом; спільних бізнеспроектів немає ніяких, тільки спорт і фан. Ні до політичної сили Удар, ні до команди КМДА, я, ніякого відношення не мав, не маю і не збираюся; ні політика, ні влада мене особисто не цікавить

Схема атаки була геніально проста - пресконференція по нікчемному акту 2021 року, медійний розголос, ДБР відкриває по ньому кримінальну справу, обшуки та перевірка ікспарку, + на обшуках ще щось накопають та підкріплять доказову базу, розрив інвестдоговору, ну а далі по плану рейдерства як у януковича, під прикриттям війни спільнота і не помітить втрату "бійця" і заміну власника ікспарку.

Але шось пішло не так.

12.12.2022

25 співробітників ДБР з держслужбовцями атакують ікспарк, і по результату нічого інвестору не пред'являють, але медійно сиплються бездоказові заяви в медіа зі 140 млн шкоди для держави від діяльності ікспарку, хоча ні копійки державних коштів в парк не вкладано.

Тоді ми отримали нову версію, що ДБР вважають, що на інвесткокурсі з нас мало взяли і можна було зняти за щось 140 млн. грв. Але ми виграли інвестконкурс у 2015 році, бо ніхто більше цю занедбану територію і так брати не хотів на тих умовах..

12.01.2023

Обшуки

В січні біля 100 спіробітників ДБР по 8 адресам проводять обшуки, на афільованих з Юрієм Зозулею підприємствах і вилучають комп'ютерну техніку. Активно шукають доказову базу і до чого причепитися. Підкинуть нічого не наважились (зброя, наркотики, російськи листівки та ін) , побачили, що всі об'єкти відеообладнані та пишуть відео в хмари, навіть вирвані сервери відеорегістраторів.

З'явилися факти залякування слідчими ДБР держслужбовців КМДА, які приймають участь в погодженні документів. Вже встановлено, що за законне оформлення документів в ікспарку - ДБР погрожує чиновникам. "Нам вже за вас прилетіло від ДБР" найпопулярніша відповідь чиновника КМДА. Цей скритий саботаж наврядчи можна подолати. Але ціль ДБР зрозуміла, що хочуть максимально перешкоджати нашій підприємницькій діяльності, затримувати оформлення документів, щоб потім можна було атакувати нас в суді.

18.05.2023

Інвестиційний форум Україна Америка.

Несподівано американські партнери запросили на форум, де ми спілкувалися стосовно інвест ситуації в Україні. Нажаль, прогнози американських інвестспільнот - що перспектив відновлення і інвестицій в Україну не буде, поки існують такий тиск та атаки на бізнес.

Замовні атаки силовиків на підприємства, іноді навіть після обшуків, не дають приводу і достатньої доказової бази, щоб довести замовну справу до кінця. Тому що закон не обмежує кількість атак силовиками. Нова ухвала - нові атаки. По діям ДБР ми зрозуміли, що вже завдання накопати хоч щось, знайти хоч якісь порушення, та заблокувати діяльність парку щоб довести його до банкрутства та невиконання інвестзабовязань .

ДБР, як путін, не може втратити лице і того його нишпорки шукають до чогож ще можно причепитись. Цілі толпи здорових хлопців-уклоністів , сховавшись від фронту під шевронами та бронею ДБР, з дня в день рищуть по ікспарку.

26.05-27.07.2023

ДБР в лайностіках.

Шо шукає ДБР в каналізації Xpark під час війни? Для мене це загадка, Але ціль ДБР зрозуміла - до_батись до туалетів.

Наказ "накопать" .

Через рік і 1 місяць з моменту відкритя кримінальної справи слідчи ДБР намагаються знайти порушення в ікспарк. Після вишок звязку і досліджень каналізаціі ікспарку вони почали більш прискіпливо копати в буквальному значенні в пошуках фундаментів. І не зважаючи шо ми предбачливо залишили щилини над землею і отримали офіційну експертизу некапітальності усіх споруд ікспарку. Надія ДБР вмирає останнею. І вони все рівно наполегливо називають в медія та ухвалах без доведення в суді наявність у нас капітальних споруд і обіцяють нам війну експертиз.

Встановлено, що на нижній ланці підприємство атакують слідчі ДБР. Здебільшого ці слідчі - це родичі правоохоронців високопосадовців, яких сховали під броню ДБР від фронту. Автомайдан готує окреме розслідування по цим родичам високопосадовців.

Їх прізвища та посади відомі, і вже мають ознаки державного злочинного угрупування часів януковича по атаці інвесторів, підприємців та опонентів влади.

- Максименко Дмитро Ігорович - слідчій ДБР.

- Юхименко Валентин Ігорович . - слідчій ДБР. Старший лейтенант.

- Харов Ростислав Володимирович - слідчій ДБР

- Мар'яна Коциба - слідча ДБР.

- Ладний І - заст. начальника прокуратури м Києва.

- Вовк Сергій - суддя печерського суду

- Замовник та організатор - депутат Трубіцин

Так ось, щоб зрозуміти всю глибину шкоди для пересічного мешканця на цей час для громадянина Києва від дій ДБ, це навіть не в тому, що їх кримінальна справа проти нас відлякала 8 інвесторів, більше 14 спортивних важливих інвестпроектів і фактично перешкоджають розвитку Xpark і відверто блокують нам виконати інвестпроекти по інвест зобов'язанням, за що потім і будуть нас звинувачувати.

26.06.2023

Навіть через день після зустрічі Зеленського з бізнесом по інвестклімату суд за позивом ДБР арештував майже всі об"єкти Ікспарку. Нас позбавили конституційного "права на захист" не сповістивши про суд 15.06.2023 . Так виглядає державне рейдерство слуг, коли інвестор через 11 днів після суда (26.06.2023) дізнається із медіа шо в нього все давно арештовано і прошли сроки апеляції. Всі дії держави скеровані шоб нанести максимальну шкоду інвестору, підприємству та його робітникам. ДБР впевнени шо за блокування підприємнницкої діяльності ніхто із них покарання не понесе навіть після того як іх злочин буде доведено. Украіна може знову стати державою свавіля силовиків.

Але ми запевняємо шо інвестпроект 2015 року повністью законний, усі забовязання ми виконали, навіть те шо ДБР знайшло лишніх 80 обьектів і в одночас стверджує шо ми виконали меньше половини інвестдоговору, це все безглуздна маячня як і про котеджи, це кожен мешкенець може прийти і просто пошукати іх в ікспарку. Навіть не кажучи про те шо пандемія, затоплення та війна визнана як форсмажор для любих інвестпроектів але не для ДБР.

29.06.2023

Встановленно - СУДДЯ ВОВК наклав арешт на X-Park (майно інвестора, земельні ділянки, господарську діяльність) .

Чекаємо ухвалу на оскардження та апеляцію.

30.06. 2023.

За 3 хвилини суддя арештував активи ікспарк. Задукоментоване підтвердження хибних дій судді Вовка.

Досвід майбутнім Інвесторам. У нас забрали конституційне право на захист, нас навіть не запросили на суд 15.06.2023 по арешту ікспарку.

2 хвилини ! знадобилося судді Вовку щоб розглянути справу 204 сторінки !!! (сумлінно, неупередженно оцініть всі докази ДБР)

1 хвилину !! щоб проголосити повний текст !!! ухвали на 9 аркушах

Держава за 3 хвилини пограбувала Інвестора на майже 300 млн.грн. яки він інвестував в Україну останні 20 років.

А де рівність сторін у судовому процесі? Неупередженість розгляду справи? Де справедливість суду, який виносити рішення іменем України?

Суддя діє на замовлення прокурора, тобто суд не є незалежним як це прописано в Конституції, суд виконує доручення прокурора як це було за часів Януковича.

13.07. 2023

Річниця кримінальної справі ДБР проти Xpark.

Вже рік ДБР по надуманій справі проти X-Park намагається задовільнити провладних замовників та знайти якісь порушення та відрейдити ікспарк.

Понад 100 ДБРівців та держслужбовців залучено до слідчих дій, та фактичного "кошмарення" найбільшого актив парку Європи під час війни.

-- Доведених звинувачень - НЕМА,

-- Рішень судів по звинуваченням - НЕМА,

-- Підозр - НЕМА.

Що є?

Публічні заяви в медіа про порушення (захват землі, нецільове використання, невиконнання інвестдоговору під час війни та пандемії, незаконно оформлена земля, по всім напрямкам нічого не доведено). Публічна дискредитація інвестора перед кліентами та партнерами.

І хоча нічого не доведено слідчі ДБР паралельно використовують в цей час всі засоби тиску та інвестора.

Допити (впливає на бізнес негативно, працівники нервують) Обшуки (огляди) (вилучення оргтехникі, обладнання для роботи підприємства) Арешти майна та заборона користування (повне блокування і інвестицій і діяльності)

04.08. 2023

Подаємо позов на ДБР на приниження честі, гідності та ділової репутації. На 4.08.2023 ДБР не висунуло ні підтвердило звинувачень.

Крім того ми спробуємо "постукати в усі" щоб на нашому прикладі атаки на X-Park показати всім інвесторам яки структури дієві для захисту бізнесу в Украіні. Ми вже звернулися про захист нашого підприємства від своєвілля ДБР та держорганів до:

- Презідента Украіни.

- Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України

- Федерація роботодавців України

- ініциативне обьеднання "Маніфест-42"

- Тимчасову слідчу коміссію ВРУ з питань захисту прав інвесторів

- Рада бізнес-омбудсмена України, та ін.

17.08.2023

Скоординований тиск на підприємство ДБР, Києвська прокуратура, деснянська прокуратура, печерський суд, деснянський суд, водна поліція, деснянська поліція.

Ми встановили що атаки на Ікспарк КООРДИНУЮТЬСЯ з одного центру. В державному рейдерстві задіяни сумісно ДБР, прокуратура Києва, Деснянська прокуратура, печерський та деснянський суд, водна поліція та деснянська поліція.

23-24.08.2023

Третій поспіль арешт земельної ділянки, та майна підприємства з забороною господарської діяльності та друге опечатування обьекту з метою блокування бізнесу та доведеня до банкротства підприємства. 23.08.2023 Деснянська прокуратура знову арештовує дайвклуб по той же формулювання, Суддя Деснянського району Соловьєв О.Л. ухвали і знову позбавив нас можливості захищатися не запросив нас на судове засідання.

24.08.2023 по новій ухвалі суду поліція опечатує альтанки, в супереч презумції невиновності звинувачує власників у злочині (який ще не доведен в суді ), перевищує свої повноваження, незаконно блокує вхід на обьект співробітникам та керівництву парку що має ознаки рейдерсива. Ми вбачаємо що скоординоапні дії ДБР, прокуратур, та поліції є ознакою чи примусу до хабаря чи рейдерства.

Рейдерску атаку виконував старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції С.В.Погорілий

Підсумуємо. Державне рейдерство під час війни та примушення до хабаря завдає громадянам та державі наступні шкоди:

- сотні мешканців Києва позбавлені тренувань та активного дозвілля

- звільнення робітників , безробіття, еміграція

- доведення до банкрктства

- перешкоджання підприємницької діяльності

- податки перестають платитись

- підприємство не може допомогати фронту

- діскредитація інвестора

- інвестор не вкладає в Україну і робить релокацію за кордон.

- росповсюджується інформація серед інвесторів про свавілля правоохоронців, інвестиційне пекло та беззаконня злочинних державних рейдерскіх угрупувань (ДБР, прокурор, суддя , поліція)

- закордонний інвестор не прийде в Україну .

Треба негайно притягнути до відповідальністі всіх держслужбовців дотечних до цього свавілля, безкарність правоохоронців веде до інвестиційної непривабливості, жебратства країни та еміграції підприємств та громадян закордон як це було до війни - сама бідна країни з самою велокою еміграцією працездатних громадян за кордон.

Покі рашисти руйнують наші міста, держрейдери знищують наші підприємства та економіку. Держава з владою потребує знову очищення від злочинців, хабарників та зрадників!

Захищаємо КРАЇНУ,

Служим НАРОДУ України,

Слава України та ЗСУ.

Засновник та інвестор X-park Зозуля Юрій"

АПД:

Але є і гарна новина!

16.07.2023

2 золота і одне срібло на чемпіонаті світу по вейку WWA в Лондоні

Це був самий тяжкий рік для підготовки до чемпіонату

- війна,

- затоплення

- атаки влади, ДБР , абшуки, арешти

- заборона на виїзд спортсменів

Але ми перемогли і украінський прапор тричи піднімався на п'єдестал в Лондоні…