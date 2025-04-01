'Практически повсюду дожди': синоптик дала прогноз на среду и рассказала, где будет холоднее всего. Карта

В среду, 2 апреля, в Украине ожидается дождливая погода почти по всей территории. Исключением станут западные регионы, однако осадки там прекратятся во второй половине дня.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В частности, она предупредила о похолодании, которое приедет к нам после 6 апреля.

"2 апреля в Украине практически повсюду дожди, от небольших до умеренных. Разве что в западных областях во второй половине дня среды осадки прекратятся", – говорится в сообщении.

В восточных областях, в южной части и Днепропетровщине, днем столбики термометров поднимутся до +14+19 градусов. В центральных областях в течение дня +10+14 градусов, а в Винницкой области +7+11 градусов.

В западной части прохладно +9+12 градусов, однако на Волыни и Ровенщине, "будет теплый островок до +12+16 градусов", в северных регионах, днем лишь +7+9 градусов.

"На севере и западе завтра ожидается сильный ветер северных направлений, возможные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В Киеве прогнозируется влажная погода с периодическими дождями. Следует быть внимательными – завтра в столице ожидается сильный порывистый ветер и прохладная температура воздуха, днем до +9°C.

Ближе к пятнице в холодных регионах станет теплее, но уже в субботу воздушная масса с низкой температурой накроет западные области, а в воскресенье, 6 апреля, распространится почти по всей территории Украины.

"Похолодание на следующей неделе усилится, будет сопровождаться вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом. Прогноз – предварительный, потребуется уточнение, поэтому, как всегда, внимательно следим за ежедневным развитием синоптической ситуации", – подчеркнула Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что апрель 2025-го в Украине будет теплее средних многолетних показателей, хотя превышение нормы ожидается менее выраженным, чем в марте. Вероятность снегопадов на равнинах почти отсутствует, однако в Карпатах снег будет сохраняться в течение всего месяца.

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